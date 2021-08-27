英国收6.5万BNO港人移民申请 已批七成三

英国政府为香港持有英国国民（海外）护照（BNO）人士推出的移民签证计划，第二季的申请宗数较首季减少近11%，令头五个月累计有6.49万宗申请；当中，4.73万宗申请已经获批，占申请宗数约73%，处理速度较首季以倍数增加。有趣的是，获批受养人中，67%是中国护照持有人。

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另外，英国政府为港人提供入境时可申请的过渡准许证（Leave Outside the Rules，LOTR）已于7月19日截止申请，当中，第二季向港人批出1900宗申请，较首季批出的5500宗下跌六成半。

为持有BNO港人提供移民签证的计划自本年1月底起生效，英国内政部昨(26日)公布第二季(4至6月)数字，指有3.06万宗BNO签证申请，较首季的3.43万宗减少3700宗，跌幅近11%。申请人中，八成四来自英国以外地区，一成六在英国国内申请。

被工党亚太地区影子大臣金诺克（Stephen Kinnock）批评为「缓慢、低效」的首季申请处理速度，第二季明显加快。数据显示，两季共批出4.73万宗申请，较首季只有7200宗申请获批，获批宗数多了5.5倍。

数据又显示，获批BNO签证的申请当中，68%持有BNO或香港特区护照；但获批签证的受养人中，67%是中国护照持有人，持70%持有香港特区护照以外的护照，

有移民顾问估计，BNO签证申请宗数稍跌，原因可能是加拿大2月初为港人提供可申请长期居住的工作签证计划，令部分原本计划移居英国的人转投加拿大。

英国政府于本年1月31日起，推出新的「香港BN(O)签证」移民途径，让拥有 BN(O) 资格的港人及其家属以受养人身分申请移居英国，在当地生活、工作或就学五年后，可申请无限期居留；其后再居住12个月便可登记成为英国公民。