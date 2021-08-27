赵薇疑遭控7宗罪 有分析指主因是“勾结阿里系”

赵薇演艺作品忽然遭内地下架，内地多个影视网站均删去她的名字与作品，经典的《还珠格格1》和《还珠格格2》已去掉了赵薇名字，至于《虎妈猫爸》、《情深深雨濛蒙》以及参与过的表演类综艺，全部在网上消失，令中港两地议论纷纷。有中国内地网民直斥“辱华大使没有杭州那些靠山给你撑腰早就倒了”。

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据雅虎新闻今天报道称，“小燕子”赵薇疑犯下七大罪状，作品全下架。

赵薇现年45岁，1993年出道，1998年凭借著《还珠格格》里讨喜的角色“小燕子”走红两岸三地，创造了收视率中国第一、亚洲第一；另边厢因周星驰作品《少林足球》上大银幕牵起话题，近十年则因她入股唐德影视，150倍回报率为人所津津乐道。

据称今次赵薇出事，坊间揭发出有“辱华等七大罪状”：

内地有分析指死因是“勾结阿里系”，与阿里巴巴（9988）创办人马云关系密切，富商老公黄有龙与政商过从甚密。近日浙江倒台了很多人，落马的杭州市委书记被指于数年前曾与马云一起力保赵薇。有言论称“辱华大使没有杭州那些靠山给你撑腰早就倒了”。

内地娱乐圈新晋男神张哲瀚被指辱华，除了他在日本乃木神社举办的婚礼，还与日本反华分子戴薇夫人一起合照，并参观靖国神社，而戴薇夫人曾否认南京大屠杀。巧合地，赵薇就是张哲瀚背后的老板。

赵薇同时被翻出20年前身穿日本军旗印花连身裙拍摄杂志照片辱华。据报近日已被列为“劣迹艺人”遭官方封杀，事后黄晓明、李冰冰、杨幂等立刻狂删与赵薇合照。

除了穿日本军旗拍照，赵薇2016年开戏《没有别的爱》剧中男主角被指是台独分子，女主角亦支持参拜靖国神社…赵薇被批评拍“台独电影”替“辱华鬼子”赚钱。

赵薇后来转型金融才女、老板，甚至被称为“女版巴菲特”，可惜风头太过，最终被揭发曾以空壳公司收购上市公司，对股市造成不良影响，被公开认定5年内不适合担任上市公司董监高，属中央锐意改革市场下的坏份子。声名狼藉的赵薇，被指责疯狂割中国股民韭菜。

近年中国内地打击娱乐圈暴利，今年初已传出赵薇被冻结数百万股权 ，艺人纷纷注销公司，女艺人郑爽遭查逃税案，被处罚近3亿人币，有指对赵薇再出手是殃及池鱼。

10多年前赵薇被指用恶势力以大欺小，欺压万惠一家，个中真假至今谜团未解；赵薇后来更爆出疑指使人殴打孕妇，私德形象早已破产。

据雅虎新闻说，以上“七大罪”，有几条至今赵薇都未公开回应过，有内地业内人士指赵薇根本无法驳斥，而近日更有人早传出“女艺人被请去饮茶，很严重，说是作品可能全部都要下架”，只是想不到是赵薇吧。