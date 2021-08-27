阿富汗危机：中国可否渔利？

阿富汗局势生变，国际除关注其内部情势与美国后续作为外，中国等周边大国动向也备受瞩目。学者分析，中国可能会藉当前局势来提高国际地位，但也要防止落入“双重标准”窘境。

广告 继续浏览后续

据中央社今天引述学者报道称：中国可能藉阿富汗情势提高国际地位。该报道称，阿富汗民兵组织“塔利班”（Taliban）夺下政权后，尽管各国尚未承认塔利班政权，但中国外交部近期称，“尊重阿富汗人民的意愿和选择”，塔利班高层领导也已会见中国驻阿富汗大使一行人，并讨论中阿双边关系、中方提供“人道主义援助”等问题。

据台湾国立政治大学外交学系教授卢业中今天接受中央社采访时分析，相比美国，中国在阿富汗议题没有太多争议，且在有意提供阿富汗“人道援助”的情况下，中国有机会借由阿富汗议题提高国际地位。

卢业中指出，虽然中国在阿富汗议题上比美国好整以暇，但由于中国有香港议题的软肋，所以如果太积极参与阿富汗议题，让“人道援助”变成惯例，可能就会被批评是“双重标准”，甚至成为自己口中的“境外势力”。卢业中表示，虽然中国有上述顾虑，但未来也可以观察由中国主导的上海合作组织（上合组织）是否有提出具体援助内容。虽然外界都清楚上合组织是中国的“白手套”，但对中国来说，如果行动遭受非议或操作发生失当，可以归咎“这是上合组织的决定”。

中央社说，据公开资料，上海合作组织于2001年成立，成员国除了中国外，还有俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、巴基斯坦和印度等8国。组织内另有4个观察员国，分别为蒙古、白罗斯、伊朗及阿富汗。