阿富汗邻国中国今天 "强烈谴责 "喀布尔机场恐怖袭击

中国外交部发言人赵立坚周五强烈谴责喀布尔机场爆炸袭击，并希望各方采取有效措施确保阿富汗平稳过渡。目前尚未收到中国公民的伤亡报告。喀布尔机场周四发生大爆炸致85人死亡，袭击造成至少72名阿富汗人死亡。美国称，13名士兵在袭击中遇难，18人受伤。

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据路透社今天报道称，中国外交部强烈谴责喀布尔机场爆炸袭击。 中国外交部发言人赵立坚周五表示，“中方对机场爆炸案感到震惊，对此强烈谴责；这显示了阿富汗局势仍然复杂严峻。” 据赵立坚称，希望所有各方能够采取有效措施确保平稳过渡，并确保阿富汗人民和外国公民的安全。

据法新社今天报道称，阿富汗的邻国中国周五 "强烈谴责 "前一天对喀布尔机场的袭击，北京说对伊斯兰国圣战组织声称的流血事件感到 "震惊"。

中国在上个月从阿富汗遣返了210名国民，在8月中旬已经呼吁塔利班确保那些留在阿富汗的人的安全。

中国与阿富汗共享76公里的高海拔边界。中国是少数几个不顾安全风险保持其在喀布尔的大使馆开放的国家之一。

邻国阿富汗的不稳定对中国西北边境地区的新疆构成安全威胁。这片领土长期以来一直受到归因于穆斯林维吾尔族分离主义分子或伊斯兰教徒的袭击，北京几年来一直实行严厉的警察监视。

法新社说，中国当局担心维吾尔族激进的圣战战士会在邻国阿富汗找到避难所，现在在塔利班政权下更是如此。