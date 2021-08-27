“CGTN英国复播说”夸大其词 昨天又遭罚款

中国环球电视网（CGTN）电视频导日前宣布在英国落地复播。不过，国际人权组织“保护卫士”（Safeguard Defender）调查指出，CGTN的说法夸大其词，让外界误以为英国已重新接受CGTN。保护卫士表示，CGTN在英国播出的问题不在于牌照，而在于中国环球电视网在英国不仅失去广播许可，而且因系列严重违反英国广播法的行为而被制裁后，英国的主要电视供应商都不愿播出CGTN。针对一些投诉，英国对CGTN大量罚款，还有一些已被认定违法的案件正等待制裁委员会的决定，CGTN将面临更多的惩罚。

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据中央社今天报道称，中国中央广播电视总台旗下的中国环球电视网（CGTN）20日表示，CGTN英语新闻频道已在英国覆蓋广泛的免费无线数位电视Freeview数位地面电视平台第264号频道，开始24小时整频道播出。该报道称，调查显示中国环球电视网误导外界。

据美国自由亚洲电台25日报道称，国际人权组织保护卫士经过调查指出，CGTN并未被加到Freeview的频道列表中。保护卫士研究员陈彦廷说，“Freeview没有跟CGTN 签任何的合约，现在Freeview也没有透过他们数位地面的网络来播出，显示CGTN在对外宣传的时候是有点夸大取巧，要让外界误认为他们已经重新被英国接受，但其实不是这样的”。据表示，CGTN和央视虽将此作为中国环球电视网回归英国的标志，但实际上，“中国环球电视网是通过名为VisionTV的服务而作为网络串流媒体观看”。

保护卫士强调，这只是个小小的串流媒体/网络电视应用程式将中国环球电视网纳入其节目名单，供一些特定的客户使用而已。保护卫士表示，CGTN在英国播出的问题不在于牌照，而在于中国环球电视网在英国不仅失去广播许可，而且因系列严重违反英国广播法的行为而被制裁后，英国的主要电视供应商都不愿播出CGTN。

针对一些投诉，英国对CGTN大量罚款，还有一些已被认定违法的案件正等待制裁委员会的决定，CGTN将面临更多的惩罚。

据该报道，英国媒体监管机关通讯管理局（Ofcom）今年2月以“持有执照的公司对该频道并无控制权，违反规定”，吊销CGTN牌照。3月初，Ofcom并以违反公平、隐私和公正性规定为由，对CGTN处以22.5万英镑的罚款。

CGTN于是转向法国申请播放执照。法国电视监管机构3月初宣布通过CGTN的申请。此后，英国据报于4月承认中国环球电视网频道的服务属于法国管辖范围，这意味该频道可在法国和其他签署“欧洲跨境电视公约”（European Convention on Transfrontier Television）的国家播出，包括英国。

据美国之音今天报道称，英国电视监管当局星期四（ 8月26日）以违反公平和隐私为由，对中国国际电视台CGTN（又称中国环球电视网) 处以20万英镑罚款。这是今年3月以来，英国当局二度对CGTN开罚。专家认为，中国官媒在海外钻监管空子，西方民主国家必须采取主动予以反击。

英国通信管理局(Ofcom)周四表示，这次对CGTN的处罚涉及两名受害者，瑞典籍的桂敏海和香港居民郑文杰。今年3月，CGTN也曾因相同理由被Ofcom处以22.5万英镑罚款。

该报道称，6个多月前，英国通信管理局吊销了CGTN在英国的广播执照。部分原因是该机构受控于中国共产党，而英国的广播执照持有者必须拥有对其内容的编辑责任权，而且不得受政治机构控制。

中国国际电视台是中国中央广播电视总台旗下的全球电视网，成立于2016年底，前身是中央电视台外语国际频道。

不过，8月20日这家中国外宣最重要的机构之一自行宣布，它恢复了在英国的广播，其节目在英国最大的数字电视平台Freeview上24小时播出。

尽管英国通信管理局做出了澄清，称CGTN并不持有英国的广播许可证，但在某些设备上，“Freeview的观众可以选择使用Vision TV等服务来观看包括CGTN在内的网络直播节目。这些都是通过互联网而不是Freeview提供的，不需要广播许可证。”

美国之音报道称，由此不难看出，所谓CGTN恢复了在英国的播出实际上是这家中国官媒在钻英国监管的空子，凸显了在西方民主国家，监管CGTN这类“政府喉舌”时所面临的艰巨挑战。