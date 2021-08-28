中国军人将赴俄参加上合组织反恐军演

“和平使命-2021”联演由中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯、印度、巴基斯坦、乌兹别克斯坦等8个上合组织成员国参演，总兵力约4000人。演习将从9月11日至25日于俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行。中国今天透露将派550军人赴俄罗斯参加演习。稍早，俄罗斯派遣军人与装备前来中国参加两国军事演习。

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据中央社今天引述中国官方消息报道称，上海合作组织成员国联合举行的“和平使命-2021”反恐军事演习将于9 月11日在俄罗斯举行，中国将派出逾550名解放军参演。

消息称，“和平使命-2021”联演由中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯、印度、巴基斯坦、乌兹别克斯坦等8个上合组织成员国参演，总兵力约4000人。演习将从9月11日至25日于俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行。中方将派出逾550名军人以及130辆装备参加“和平使命-2021”联合反恐演习，主要演练侦察监视、火力打击、外围封控、地面突击、抗击无人机袭击等。

中方联合战役指挥机构和参演部队由北部战区及所辖部队派出。参演部队将分别采取铁路、空中等多种投送方式，区分多个梯队进行远程跨境投送，预计9月10日全部抵达演习地域。中国国防部表示，这次演习是上合组织框架内的例行性演习，旨在深化各成员国防务安全合作，提高应对新挑战新威胁的能力，共同维护地区和平与安全。

据该报道，中方参演部队铁路输送第一梯队已于26日晚间，从吉林启程前往演习地点。