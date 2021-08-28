中国重庆推新疫苗 称重组蛋白能较有效防病毒变种

中国重庆智飞生物制剂公司宣布，他们所研发的重组蛋白新冠疫苗，经第3期临床试验显示，对预防COVID-19的保护力达81.76%，对Delta变种也有77%的保护力。中国目前使用的国产COVID-19疫苗计有科兴（Sinovac，灭活疫苗）、国药（Sinopharm，灭活）、康希诺（CanSino，病毒载体）等，智飞是首款重组蛋白疫苗。

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据中央社今天报道称，中国重庆智飞生物制剂公司发布新闻稿，公布研发重组蛋白COVID-19疫苗的临床试验数据。路透社消息说，中国已于今年3月核准智飞疫苗的紧急使用授权，这次是首度公开发布疫苗的大型临床试验结果。

智飞疫苗在中国本地、乌兹别克斯坦、印尼、巴基斯坦和厄瓜多尔等处进行第3期临床试验，受试者2万8500人。有别于目前主流COVID-19疫苗多为2剂型，智飞的重组蛋白疫苗为3剂型。

根据重庆智飞的新闻稿指出，在各地的第3期临床试验从2020年12月12日起陆续展开，2万8500人其中疫苗组1万4251例、安慰剂组1万4249例。全程接种后监测到确诊数221例，疫苗综合保护力为81.76%，达到世卫组织（WHO）所设新冠疫苗至少须达50%有效性的门槛；对于防止出现重症、死亡病例的保护力均为100%。

据该报道，基因分型初步分析结果显示，智飞疫苗对预防Alpha变异株（最先出现于英国）的保护力为92.93%，对目前全球最主要流行的Delta变异株（最先出现于印度）的保护力为77.54%。

安全性资料结果，总体不良反应发生率，疫苗组与安慰剂组无显著差异，显示安全性良好。智飞强调他们是目前全球唯一对野生株和主要变异株完成完整第3期临床试验的疫苗。

据该报道称，中国目前使用的国产新冠疫苗计有科兴（Sinovac，灭活疫苗）、国药（Sinopharm，灭活）、康希诺（CanSino，病毒载体）等，智飞是首款重组蛋白疫苗。由艾博生物、军事科学院军事医学研究院、云南沃森生物共同研发的中国首款mRNA疫苗则正在墨西哥、哥伦比亚、巴基斯坦等地进行第3期临床试验。