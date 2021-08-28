习近平称要坚决防范民族领域重大风险隐患

中国中央民族工作会议27日至28日在北京召开，习近平出席会议并发表重要讲话。会议由中国总理李克强主持，出席者还有栗战书、王沪宁、赵乐际、韩正、汪洋等中共政治局常委。

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据中央社今天引述中国官方消息称，中共总书记习近平在27日召开的中央民族工作会议表示，要坚决防范民族领域重大风险隐患，“积极稳妥处理涉民族因素的意识形态问题”，持续肃清民族分裂，加强国际反恐合作。习近平表示，要坚决防范民族领域重大风险隐患。“要守住意识形态阵地，积极稳妥处理涉民族因素的意识形态问题，持续肃清民族分裂、宗教极端思想流毒”。

习近平提到，“要加强国际反恐合作，做好重点国家和地区、国际组织、海外少数民族华侨华人群体等的工作”。习近平还称，铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的“纲”，所有工作要向此聚焦。据新加坡说，“要把铸牢中华民族共同体意识作为党的民族工作的主线”。

据中央社引述新华社消息说，习近平称，只有铸牢中华民族共同体意识，构建起维护国家统一和民族团结的坚固思想长城，各民族共同维护好国家安全和社会稳定，才能有效抵御各种极端、分裂思想的渗透颠覆。他还称，要重视培养和用好少数民族干部，“对政治过硬、敢于担当的优秀少数民族干部要充分信任、委以重任”。习近平表示，要加强民族地区基层政权建设，夯实基层基础，“确保党的民族理论和民族政策到基层有人懂、民族工作在基层有人抓”。