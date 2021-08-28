传家中烧纸祭拜亡妻引书籍失火 前财长金人庆不治

据香港媒体消息，北京市警方于27日晚上11时许接报指，海淀区1单位阳台书籍起火。消防迅速到场将火救灭，并于现场救出一名伤者送院治理，惜抢救无效，于今早6时30分死亡。经核实后，死者为中国前财政部部长77岁金人庆。据中央社今天报道称，27日晚间疑因在家焚烧纸钱祭拜亡妻，不慎引燃家中书籍，在行动不便下被烧成重伤，今天凌晨送医急救不治死亡，享年77岁。

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据头条新闻今天报道称，疑家中阳台书籍起火，中国前财政部长金人庆送院后不治。

据中央社今天报道称，，胡锦涛时代担任中国财政部长的金人庆，27日晚间疑因在家焚烧纸钱祭拜亡妻，祭拜亡妻不慎失火引燃家中书籍，在行动不便下被烧成重伤，今天凌晨送医急救不治死亡，享年77岁。

该报道引述消息称，金人庆居住的北京市海淀区玉渊潭南路9号院19号楼1单元101室，昨天深夜发生火警，起火点是阳台堆放的书籍。当地消防单位获报后前往抢救，今天凌晨将火扑灭，燃烧面积虽只有约2平方公尺，却发现一名被烧成重伤的老人。这名伤者随后送往复兴医院急救，但抢救无效，在今早6时不治死亡。后经中国各媒体查证，确认死者为金人庆。

另有报道提到，金人庆的夫人在10天前逝世，而他本人目前行动不便需坐轮椅。昨天半夜，金人庆为夫人焚烧纸钱祭拜，不慎着火，在行动不便无法及时自救下被烧成重伤，酿成悲剧。

根据公开资料，金人庆1944年生，生于江苏苏州。1968年起在云南省永胜县粮食局工作；1976至1983年历任永胜县粮食局副局长、县财办副主任、中共永胜县县委常委、县革委会副主任、副县长、县长等职；1985年升任云南省委委员、云南省副省长。1991至1995年，金人庆转入中央，出任中国财政部副部长、党组副书记；1995年12月出任北京市副市长；1998年出任中国税务总局局长。2003年胡锦涛、温家宝就任中国国家主席及国务院总理时，金人庆也升任财政部长，2007年转任国务院发展研究中心副主任（正部级），2009年卸任退休。

据头条新闻消息指，金人庆于1995年3月任国务院副秘书长、机关党组副书记。1995年11月任北京市副市长。1997年12月当选为中共第八届北京市委常委、副书记。1998年1月再次当选为北京市副市长。1998年4月任国家税务总局局长。2003年任财政部部长。2005年，被世界银行、国际货币基金组织年会例报《新兴市场》评选为“年度亚洲最佳财长”。在2007年8月30日，金人庆以个人理由辞去财政部部长职务，外传涉及生活作风问题，贬任国务院发展研究中心副主任。