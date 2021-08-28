加拿大让中国造船引批评

加拿大与中国关系紧张之际，加拿大将多项造船合同批与中国引发争议。加拿大联邦政府管辖的渡轮公司将一项大型造船合同间接交给中国国有造船厂金陵船厂。据消息说，此外中国金陵造船厂还获得一份价值2000万加元的合同，为加拿大西北地区提供4艘驳船，几乎也都是联邦政府出资。

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据自由亚洲报道称，²在加拿大人康明凯(Michael Kovrig)和斯帕弗(Michael Spaovor)被中国当局羁押将近一千天之际，加拿大联邦政府管辖的渡轮公司将一项大型造船合同间接交给中国国有造船厂的举动在加拿大引起了造船业和反对党的批评。

加拿大大西洋海上渡轮公司(Marine Atlantic Inc.)将一笔价值一亿元、为期五年的客轮租赁合同授予瑞典斯丁纳北海公司(Stena North Sea Ltd.)，该公司又将建造船只的合同外包给中国国企招商局工业集团旗下的金陵船厂。这艘客轮载客量为一千人，船长两百米，合同交付期是2024年。按照合同，加拿大政府管辖的大西洋海上渡轮公司可以选择在五年租约结束时买下这艘客轮，客轮会在新斯高沙省与纽芬兰省之间运营。

此外，中国金陵造船厂还获得一份价值2000万加元的合同，为加拿大西北地区提供4艘驳船，几乎也都是联邦政府出资。

据该报道，由于康明凯和斯帕弗还被中国关押着，联邦政府持续和中国有生意往来，令不少人感到不安。目前正值加拿大联邦大选，魁人政团党领布兰切特 (Yves-François Blanchet) 说，中国政府会提供补贴，因此加拿大的造船公司因不公平的合同就被牺牲了：“加拿大有3个造船厂，其中最大丶最有效率又最负盛名的是在魁北克地区的戴维船厂(Davie Shipyard)。渥太华向中国发出这些合同是令人不安的，魁北克的劳工没有得到好处。”

保守党还重炮批评特鲁多领导的自由党无能，强调若保守党赢得大选执政，将取消这种不合理的合同，确保客轮在加拿大建造。

加拿大海洋工业和造船协会主席柯林·库克（Colin Cooke）亦说，想想两名加拿大人在中国监狱里的处境，渥太华还让中国为加拿大建造客轮，实在令人难受。他说，我们拥有专业知识和设施以及有经验的劳工，但瑞典公司利用中国对造船业的高补贴而压低了成本，击败了本土造船厂，凸显出联邦制定的招标制度有问题。

加拿大华人政治事务委员会（CCPAC）的联合创办人林雯说，这个合同是在前任保守党政府就批准了，所以并不是某一党执政会出现的问题：“除非各政党都有非常强硬的决定，要立法对一些大的制造业，譬如说汽车业丶造船业不可以外包，必须是加拿大制造。问题是有没有决定立法？要立法才有用啊！现在不过是竞选时拿来相互指责对手的骂战话术而已。”

据该报道，加拿大总理特鲁多并没有说会取消和中国造船厂的合同交易，但强调，联邦政府采购招标结果应该符合加拿大的价值观。