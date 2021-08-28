拜登政府卖华为亿元汽车芯片 不理批评

拜登政府本周因批准华为购买汽车芯片的许可申请而受到批评。作为回应，拜登政府表示，并未改变特朗普执政期间实施的限制向华为出售商品和技术的政策。

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据路透社报道称，美国官员已经批准了价值数亿美元的许可申请，允许华为为其不断增长的汽车零部件业务购买芯片。拜登政府本周因批准华为购买汽车芯片的许可申请而受到批评。美国拜登政府周五表示，并未改变特朗普执政期间实施的限制向华为出售商品和技术的政策。

据美国商务部一位发言人表示，“并未放松或调整这项政策。”

这是对参议员鲁比奥(Marco Rubio)周四发表声明的回应。鲁比奥要求政府就路透的一篇报导做出“答复”。该报导称，美国官员已经批准了价值数亿美元的许可申请，允许华为为其不断增长的汽车零部件业务购买芯片。

据商务部发言人表示，“拜登政府并未调整根据2019年和2020年将华为及其附属公司列入实体清单所实施的监管限制，也并未调整特朗普政府制定的执行这些限制的政策。”

路透社说，其他国会中的对华鹰派人士也批评政府批准华为购买汽车芯片的许可，军事委员会共和党领袖罗杰斯敦促撤销这些许可。