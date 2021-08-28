有消息称赵薇下落不明

中国娱乐圈近来掀起风暴，赵薇被列入“劣迹艺人名单”，作品也被下架；而自26日事件发生至今，她始终神隐未发声、更未现身。据中国影星袁立透露，此前以为，赵薇会因为旗下艺人张哲瀚的靖国神社拍照风波而受影响，所以赵薇可能要低调几个月，没想到一夜之间突然消失，让圈内人都意外。

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据中国时报今天报道说，中国女星爆赵薇下落不明，称“天后也没能联络她”。中国大陆资深女演员袁立在网络论坛留言透露，“圈内已经没有能联系上赵薇的人了，包括天后也是”，外界猜测这位天后指的是她的闺蜜好友王菲。

消息说，48岁女星袁立以“铁齿铜牙纪晓岚”、“母仪天下”享有高知名度，在演艺圈极有名气、也人脉广阔；但她去年3月不知为何微博突然遭永久禁言，自此她改在自己的官方论坛，以暱称“上帝是我父亲”发文。袁立提及赵薇时，坦言“我也不知道赵薇怎么了，我加的有圈内人的群里每个人都在问，没一个知道的……” 袁立更爆料有个小道消息，指说有名圈内好友试图用微信联系赵薇，却发现赵薇疑似连通讯软件帐号都被封锁了，但这件事的真实性还有待评估。

据该报道，袁立又提到，就算“天后”出马也一样找不到赵薇。不少网友好奇这位天后究竟是谁，有人推测天后就是赵薇20年的闺蜜王菲，两人2001年合作电影《天下无双》结识。袁立最后更透露，此前以为，赵薇会因为旗下艺人张哲瀚的靖国神社拍照风波而受影响，所以赵薇可能要低调几个月，没想到一夜之间突然消失，让圈内人都意外。