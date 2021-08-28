美国两艘军舰过台湾海峡 中国军队东海反击即推巡航演习

美国一艘军舰和一艘海岸警卫队巡逻艇周五航经台湾海峡，这是华盛顿所称的例行合法航行中的最新行动，也是两艘军舰罕见同时巡航经过台湾海峡。中国方面作出谴责，并宣布东部战区出动作战舰艇、歼轰机、歼击机等多军种力量，在东海“当面海空域”实施联合警巡，并展开联合对海突击等科目训练。路透社说，美国海军每个月左右都会有通过台湾海峡的行动。

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据路透社报道称，美国一艘军舰和一艘海岸警卫队巡逻艇周五航经台湾海峡，这是华盛顿所称的例行合法航行中的最新行动。

美国海军在一份声明中称，阿利·伯克级导弹驱逐舰“基德号”，在海岸警卫队“门罗号”巡逻艇的伴航下，“在符合国际法规范的情况下航经国际水域”。声明还称，“这些船只‘合法航经台湾海峡’表明了美国对自由开放的印太区域的承诺。美国军方在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动。”

据该报道，美国海军每个月左右都会进行这样的行动。

据中央社今天报道，针对美军舰艇27日通过台湾海峡，中国国防部发言人谭克非声称，美方频频实施“类似挑衅行径，性质十分恶劣”，中方坚决反对并强烈谴责，共军并对美舰“全程跟监警戒”。

谭克非透过中国国防部官网说，美国海军及海岸警卫队舰艇过航台湾海峡并“公开炒作”，共军东部战区组织兵力对美舰行动“全程跟监警戒”。他宣称，美方频频实施“类似挑衅行径，性质十分恶劣”，充分说明美国是“台海和平稳定最大破坏者、台海安全风险最大制造者”，中方对此表示坚决反对和强烈谴责。

在中国国防部作上述表态后，中共解放军东部战区发言人施毅随即表示，共军东部战区27日出动作战舰艇、歼轰机、歼击机等多军种力量，在东海“当面海空域”实施联合警巡，并展开联合对海突击等科目训练。施毅说，这一行动旨在提高战区部队一体化联合作战能力。战区将根据“周边局势”和“维护国家主权安全的需要”常态组织。

中国军方近期在东海多次军演。据路透社说，中国解放军东部战区新闻发言人施毅上周二表示，当天东部战区出动作战舰艇、反潜机、歼击等多军种力量，在台岛西南、东南等周边海空域组织联合火力突击等实兵演练，检验战区部队一体化联合作战能力。