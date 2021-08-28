美国气候特使克里再次访华

美国气候特使约翰·克里将在下周前往中国和日本进行访问，与这两个国家的相关官员举行会谈，为定于今年11月联合国气候大会做准备。克里计划在8月31日抵达日本，然后于9月1日至3日访问中国。

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这将是克里上任后第二次访问中国，与中国同行谢振华再次举行会谈。美国有线电视新闻网CNN报道说，克里这次访华的目的是说服中国加快实现中国所说的碳中和目标的速度，减少火力发电。

克里上次访华是在今年4月中旬，他与中国气候变化事务特使谢振华在上海举行了会谈，并与中共中央政治局常委兼副总理韩正举行了视频会晤。

克里在日本访问期间计划会见日本环境大臣小泉进次郎，讨论日本与美国之间能够进行合作的领域。

中国是克里这次出访亚洲面临的最大挑战。中国是世界最大的温室气体排放国，它承诺将在2060年实现碳中和的目标，但却没有指定计划在2030年实现碳达峰的目标。中国设定的2060年目标要比美国和欧盟的同类目标落后十年。

美国是仅次于中国的世界第二大温室气体排放国。克里明确表示，他认为美中两国快速脱碳是将全球变暖限制在比工业化前气温高1.5摄氏度以下，避免全球变暖最严重情况发生的唯一途径。

华尔街日报说，克里这次访华还有一项任务，是劝说北京当局停止向外国火力发电项目提供资金。该报说，今年还没有发现中国进行过这类投资，这是中国在2013年启动一带一路基础建设倡议以来的第一次。

美国官员希望北京当局能够发表一个正式表态，停止对采用煤炭的火力发电项目进行投资。

华尔街日报说，中国方面的立场是，落实中方已经作出的降低排放的承诺更为重要。在这些承诺落实之前，北京不愿意作出新的承诺。