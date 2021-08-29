中国新推打击恶意唱衰中国经济

为落实国家网信办要求，中国两大社交媒体巨头--新浪微博和腾讯旗下微信，以及两大短视频平台--抖音和快手，周六均宣布开展财经违规内容专项整治行动，重点打击胡评妄议、歪曲解读财经方针政策、宏观经济数据，恶意唱空金融市场、唱衰中国经济等八大行为。

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据路透社报道称，中国微博、微信、抖音和快手开展财经内容专项整治，重点打击恶意唱衰中国经济等。上述四家互联网平台重点清理的八类违规问题还包括：毫无立场、不加判断地转载搬运境外歪曲解读财经领域热点的报导评论等；散布“小道消息”，以所谓“揭秘”、“重磅”、“独家爆料”、“知情人士称”为名进行渲染炒作，甚至造谣传谣；转载合规稿源财经新闻信息时，恶意篡改、断章取义、片面曲解等“标题党”行为。

充当金融“黑嘴”，恶意唱空或哄抬个股价格，炒作区域楼市波动，扰乱正常市场秩序；炒作负面信息对相关利益主体进行威胁恐吓、敲诈勒索，谋取非法利益；炒作社会恶性事件、负面极端事件，煽动悲情、焦虑、恐慌等情绪，借以推销所谓“财商课”、各类保险产品等。

以及未严格履行身份认证程序，冒用滥用财经主管部门工作人员或专家学者等名义开办财经专栏、帐号等。

据微博表示，专项整治期间，平台将严厉打击财经违规内容，对违规账号从严从重处理，并及时向社会发布公告，公布处置的违规账号；微信亦称，对于充当“黑嘴”、敲诈勒索、社会反映强烈的财经自媒体帐号，一经发现，平台将在第一时间进行严肃查处并封禁关停。

据该报道，中国国家网信办周五宣布，自8月27日起开展商业网站平台和“自媒体”违规采编发布财经类信息专项整治，集中清理一批违规发布的财经类信息，严处一批问题严重的网站平台，封禁关停一批充当“黑嘴”、敲诈勒索、社会反映强烈的“自媒体”账号。