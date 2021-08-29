中国课后补习班接连倒闭 学生贷款买课程

中国课后辅导班在双减政策之下，接连传出倒闭，不少学生求偿无门。然而除了钱拿不回来之外，有人在机构与银行怂恿下，办教育贷支付学费，课没上到却欠下债务。

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在官方祭出“双减”政策下，著名的连锁培训机构“华尔街英语”日前宣布破产。随后，中国各地接连传出教育机构无预警倒闭，其中不乏知名企业。

财经自媒体深燃的微信公众号发布一篇报导，内文指出，在这波倒闭潮中，有一群学生为了缴纳高额学费，因此接受了教育机构、银行的“建议”办理教育贷，借钱缴学费。然而现在补习班倒了，不但钱拿不回来，贷款来的钱却要花上好几年才能还完。

报导引述一名华尔街英语的学生亲身经历，自2017年背上华尔街英语的教育贷以后，她已被拖入“以贷养贷”的深渊长达4年。

她回忆，当时业务人员以各种话术洗脑，劝说她报课，当她听到高额学费准备打退堂鼓时，财务人员随即介入，以“公司跟金融机构有合作，可以办理分期付款”，随后她就“被贷款”，开始了无尽的还款深渊。

她提到，当时每个月要还人民币2000元（约311美元），然而工作一个月收入才人民币3000多元，扣掉房租与生活费，根本还不了贷款，只好开始在各种网贷平台借钱，以债养债，最多的时候，每个月要还6000多元。直到今年6月，才在亲友的帮助下，还完所有欠款。

不过钱刚还完，华尔街英语忽然传出倒闭，她还有价值2.6万元（约4046美元）的课没有上。

报导说，由于合约签署的对象是金融机构而非教育机构，因此即便教育机构因故无法提供所承诺的服务，学生们仍需持续偿还积欠银行的贷款。

报导引述教育业研究及投资企业“多鲸资本”联合创办人姚玉飞观察，双减政策运行后，变相断了教育贷在义务教育这个领域的市场，然而政策并未规范职业教育、成人教育以及素质教育，因此在成人教育领域，教育贷依然不会停。

他坦言，教育贷属于消费贷款的一种，只要不涉及高利贷、诈骗，就跟一般贷款无异，因此消费者能做的是理解风险后理智消费。