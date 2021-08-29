中国3孩政策淘汰了独生子女光荣证

为了刺激人口成长，中国大力推动三孩政策，与此同时，过去一胎化政策下被视为荣耀的“独生子女父母光荣证”也逐渐走入历史。云南省近日宣布，明年起不再受理申请。

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据中央社今天引述消息报道称，中国13届全国人大常委会第30次会议20日通过修正人口与计划生育法，正式开放一对夫妻可生育3个子女，三孩政策从此获得法律依据。条文并宣示，国家将采取支持措施减轻负担。在中央正式宣布后，中国多省陆续提出相对应的措施响应。

消息称，云南省宣布从27日起，正式受理三孩夫妻办理“生育服务证”登记，只要在云南省依法登记结婚的夫妻，于今年5月31日后若怀孕、生下第三胎，第三个孩子将视为政策内生育，可申请相关证件。此外，在过渡时期，云南省境内人口较少的民族、边境少数民族、病残儿家庭若再生育，不需要进行审批，按三孩生育政策相关规定进行。并提到，云南省宣布三孩政策落地同时，行之有年的“独生子女父母光荣证”将于今年年底停止受理申请，未来仅接受补发。

根据公开资讯，“独生子女父母光荣证”是中国计划生育下的一项制度，对于“向国家承诺只生一胎的父母”授予的书面证明文件，获得这项证书的家庭可依户籍所在地政府规定，享有不同补助，例如教育补助、生活津贴、退休补助等。

据官方媒体消息说，云南省于今年12月31日以后将不再受理新办“独生子女父母光荣证”业务，此外，若要赶上“末班车”的独生子女父母，小孩必须在2015年12月31日前出生，才符合办理资格。明年起，云南省只接受补发申请。

中央社说，云南省并非第一个喊停这项制度的省分。2016年中国开始施行“两孩政策”时，北京、四川等多个省、市即宣布不再办理“独生子女父母光荣证”。随后，青海省、河北省在2018年、2019年陆续宣布停止受理与发放这份文件。