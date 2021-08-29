克里再访华 传敦促中国放弃资助燃煤项目

据华尔街日报引述消息称，美国气候特使克里（John Kerry）可能于本周出访中国，并将施压中国停止为国际燃煤项目提供资助，并作正式宣布。也有消息曾猜测克里或也为美国总统拜登与中国国家主席习近平会晤铺路。

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据中央社今天引述华尔街日报消息指出，美国气候特使克里可能于即将到来的星期里出访中国，并将施压中国停止为国际燃煤项目提供资助。即便中国今年未批准相关新投资，但消息引述熟知中国决策者想法的人士称，北京不愿被解读为屈服于西方压力。该报引述北京的绿色金融国际研究院报告指出，中国今年尚未资助任何外国的燃煤电厂或投资项目，这是中国2013年倡议“一带一路”计划后的首次。

但华尔街日报引述知情人士指，美方希望中国能正式宣布中止这样的项目。

该报引述波士顿大学（Boston University）全球发展政策中心的数据表示，中国是海外燃煤发电项目的最大投资者，过去20年间透过政策性银行对发展中国家的相关项目资助超过500亿美元。

中国近期停止审批和资助相关项目，但北京不愿公开承认此事。该报引述一名为中国政府提供国际煤炭融资建言的人士说，以往中国政府口说环保、实则破坏环境；现在却恰恰相反。至于中国为何不愿公开承诺此事？该报提到，发展中国家和已开发国家在气候变迁议题上的利益冲突。而中国希望捍卫发展中国家使用燃煤的权利－尤其是那些对中国国安利益至关重要的国家。该报还引述中国生态环境部所属智库一份7月的内部会议文件指：巩固发展中国家的支持，仍是中国气候外交的关键支柱。

据该报道，克里可能出访中国的消息，最先由路透社（Reuters）于25日披露。不过中国外交部发言人和美国驻中国大使馆都称，没有可提供的相关讯息；生态环境部则未回应华尔街日报。如果克里成行，这将是克里出任气候特使后第2度访中。他曾于4月赴上海和中国气候变化事务特使解振华会谈，期间也和中国国务院副总理韩正视讯。

中央社说，对于克里可能2度访中，绿色和平组织（Greenpeace）东亚区全球政策高级顾问李硕接受南华早报（SCMP）采访时表示，在当前中美关系背景下，两国在其他议题无法有这样的沟通。这显示中美将气候议题独立出来，双方对此能有某种程度上的合作。