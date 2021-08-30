中共市县级政法一把手5个月处分1258人

中共中央政法委今天针对全国政法队伍教育整顿情况召开记者会，会中通报，自2月底起，截至7月31日，共处理、处分市县级政法单位成员1 万余人，包括“一把手”1258人。谈话提醒、批评教育、责令检查、通报批评、诫勉谈话等；警告记过、严重警告记大过、停职免职等；撤职、留党察看、降级、开除党籍等；移送司法机关、判处刑罚等，是处分市县级政府官员违法违纪的“四种形态”。

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据中央社今天报道称，中共整肃市县政法一把手，5个月处分1258人。根据中共中央政法委上午通报，全国第一批政法队伍教育整顿及“回头看”2月底开始在市县两级集中展开，历时5个月，共270万名政法干警参加。通报表示，截至7月31日，全国处理处分市县两级政法单位班子成员1万326人。其中，包括政法单位“一把手”1258人，而严重违纪违法的有413人，占比4%，高于普通干警严重违纪违法2.7%的占比。

通报称，这些违纪违法的政法领导干部往往是司法腐败、政治腐败与经济腐败交织。有54%存在违规干预执法司法问题；47%存在违规选人用人问题；53%存在违规参与营利性活动。

据通报说，截至7月31日，运用监督执纪“四种形态”处理处分违纪违法政法干警17万8431人；1万9847名干警主动投案；立案审查调查4万9163人，采取留置措施2875人，移送司法机关1562人。其中，运用第一种形态（谈话提醒、批评教育、责令检查、通报批评、诫勉谈话等）处理14万8076人，占被处理处分总人数的83%；运用第二种形态（警告记过、严重警告记大过、停职免职等）处理2万4904人，占比14%。

运用第三种形态（撤职、留党察看、降级、开除党籍等）处理3466人，占比1.9%；运用第四种形态（移送司法机关、判处刑罚等）处理1985人，占比1.1%。通报最后也提到，这5个月来认定离任法官检察官违规从事律师职业、充当司法掮客2145人。