中国即将实施海上交通安全新规 剑指美法等国航舰自由航行？

中国9月1日起实施的海上交通安全新规，要求5类外国船舰进入领海应向中方报告。学者指要求报告并非新规，但明列潜水器、核动力船舶，是中国表态美国等军舰不属“无害通过”。

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中国全国人大常委会4月通过对“中华人民共和国海上交通安全法”的修法，将于9月1日实施。据中央社今天引述报道称，中国藉海上交通安全法表态，美国军舰不属无害通过。

中国9月1日起实施的海上交通安全新规，要求5类外国船舰进入领海应向中方报告。根据中国海事局近日发出公告，指根据此法，5类外国船舶进入中国领海应向海事管理机构报告，包括：潜水器；核动力船舶；载运放射性物质船舶；载运散装的油类、化学品、液化气体等有毒、有害物质船舶；以及法律、行政法规或国务院规定可能危及中国海上交通安全的其他船舶。

该报道称，外界关注，中国此举是否会和国际法中“无害通过”（Innocent passage）的概念冲突。

联合国海洋法公约（UNCLOS）规范，“领海”是沿岸国基线起算12海里的海域。原则上，包括军舰在内的外国船只，在不影响沿岸国和平、主权、违法或造成污染等行为下，可在领海“无害通过”（Innocent passage）。

不过军舰“无害通过”是否须报告沿岸国，实践中仍有辩论。事实上，“中华民国领海及邻接区法”也规定，外国公务船及军舰航经中华民国领海应先告知。

中国要求外国军舰进入领海须经批准并非新规。专研国际法的台湾守护民主平台理事宋承恩告诉中央社，1992年实施的“中华人民共和国领海及毗连区法”中已有相关规定。宋承恩表示，主张“航行自由”是美国长期的政策，只是近年频繁在南海和中国交锋，才受到瞩目。他说，派出军舰“无害通过”相关沿岸国，就是美国最常见的做法。据宋承恩又说，美国主张一些“只在退潮时浮出水面”的岛礁不应拥有领海；并号召英、法和德国等盟国军舰进出南海，捍卫“航行自由”，南海情势更显紧张。

宋承恩认为，中国是藉本次修法表态，美国等国家军舰构成安全威胁，不应享有国际法中“无害通过”的权利。

据中央社说，本次中国修法列出的5种外国船舰中，潜水器、核动力船舶2项受到瞩目。目前拥有核子动力航空母舰的国家，只有美国和法国，相关条文被认为是指向这些国家的军舰。