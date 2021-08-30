为一套爱情片 港府两部门动员逾廿人并「放蛇」 47人遭票控 导演周冠威表明抗辩

有民主派区议员在办事处举行私人放映会，播放以爱情为主题的电影《幻爱》，但食物环境卫生处人员派员「放蛇」(中国称钓鱼执法)，指该活动属公众娱乐，47名参与者因而被票控违反防疫的「限聚令」，当中包括主办者和会后分享的导演周冠威，曾拍摄反修例电影的周冠威形容事件荒谬，表明会就上述定额罚款告票在法庭上抗辩，他质疑当局的检控目的并非为了防疫，又指若非当局「放蛇」，相信放映会不会有公众人士入场。 《幻爱》导演周冠威，曾拍摄警示香港政治转变的电影《十年》；刚于7月康城影展首映、有关反对修订逃犯条例的纪录片《时代革命》，周冠威是惟一公开身分的制作人员。

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旺角区议员朱江玮上周六(28日)晚上在其办事处举行电影放映会，他强调，只是一班朋友一起看电影《幻爱》，并邀请导演周冠威分享，属于私人聚会，但散场时有超过二十名食环署人员和警员上门，并登记部分人士个人资料。他引述食环署人员指，曾派出二人混入放映会，并把二百元放入「自由定价」钱箱，显示主办单位未有确保仅限受邀者参与，属公众娱乐活动，但却未有预先申请牌照，会向负责人展开检控程序。 另外，参与者亦被票控违反公众场所不得超过4人的「限聚令」。根据法例，当事人可按俗称「告票」的罚款通知书缴交定额罚款5000港元，若不承认或不接受告票，需到法庭抗辩。放映会后已有与会者表示不会缴交罚款。

朱江玮事后表示，「匿埋」(意即躲藏)播放爱情电影，已十分低调，不是公开骂政府，质疑这样的活动也要派「卧底」是太恐怖，「究竟(政府)要搞到社会有几恐慌和猜忌先肯停手？」他又质疑是否现场有「敏感人物」或「政府唔钟意嘅人」，以致当局采取行动。

周冠威形容，事件实在荒谬。他补充，自己喜爱分享电影，没有特别恐惧，亦毋须过于担心。他今(30日)早更在电台表示，若果当局是为了防疫，应是放映会期间采取行动并叫停，而不是会后10分钟左右才采取行动，部分参与者当时已经离开。

与区议员对接的民政事务总署表示，接获投诉指朱江玮使用其办事处，进行与区议会工作无关，及可能触犯香港法例的活动，其中包括举行电影会。而有关活动或违反《公众娱乐场所条例》，及《预防及控制疾病规定及指示（业务及处所）规例》。署方续指，已发信提醒朱江玮遵守《操守指引》及《酬津指引》，如证明其区议员办事处曾用作不合乎区议会职能的用途，相关的酬津及办事处营运费用将不获发还。