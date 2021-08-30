或为3胎护航 中国教育部下令禁止对少儿施加笔试

中国教育部下令不得再为6到7岁的学龄或学龄前儿童进行笔头考试，以避免向小儿童施加过多压力。中国从幼儿开始的竞争性教育不仅让家庭经济上不堪负重，而且也让儿童自小就承受巨大压力。官方批评称严重损害儿童身心健康。分析也指，各种负担严重影响中国家庭生育意愿。中国目前推行3胎政策，同时采取措施，打击增加中国家庭养育子女负担的行行业业，包括校外辅导以及幼儿各种学班领域。

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据法新社今天发自北京消息说，中国今天禁止六岁和七岁的小学生参加笔试，因为中国寻求缓解被视为拖累出生率的学生的压力。

北京上个月开始了广泛的教育改革，学童过重的工作量和昂贵的辅导费用越来越受到批评。中国的教育特别具有竞争性和精英性，一个终结目标即为高考成功，高考被称为决定高中毕业时是否进入高等教育的终身考试。

根据中国教育部周一发布的新准则，小学一、二年级将不再有可能举行笔试。教育部说：“过于频繁的考试使学生负担过重，使他们承受巨大压力。这损害了他们的精神和身体健康。”

上个月，中国当局已经定下基调，禁止在周末和学校假期进行私人辅导。

该报道称，此举引起了利润丰厚的商业教育部门的动荡，并使数百万教师的饭碗前景不明。

中国的父母痴迷于他们的孩子成功，为他们的孩子报名参加大量的课外课程，其中许多课程价格昂贵。

而那些有能力的人也会在最好的学校附近买房，这样他们就可以把孩子送到那里上学。这正在推动房地产价格上涨。

法新社说，然而优质教育的经济负担往往是阻碍中国夫妇生孩子的原因，因为当局在经济放缓的背景下也正在寻求提高出生率。