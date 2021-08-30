新疆称盼阿富汗塔利班与东伊运划清界线

中国新疆维吾尔自治区政府发言人今天表示，过去“东伊运”一度在阿富汗聚集，对新疆安全稳定构成直接威胁，希望阿富汗塔利班与“东伊运”等组织划清界限，予以坚决有效打击。

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据中央社今天引述中国官方消息说，新疆自治区政府今天上午在北京举行记者会，新疆政府伊力江‧阿那依提在会中应询时作上述表示。据伊力江‧阿那依提宣称，长期以来，“‘东伊运’（东土耳其斯坦伊斯兰运动）等恐怖势力为达到将新疆从中国分裂出去的目的，披着宗教外衣传播暴力恐怖思想，煽动、策划和实施了一系列暴力恐怖活动，对人民生命和财产安全造成了极大伤害。”

伊力江‧阿那依提并表示，新疆与阿富汗接壤，“东伊运”等势力一度在阿富汗聚集，对新疆安全稳定构成直接威胁，希望阿富汗塔利班与“东伊运”等一切“恐怖组织”划清界限，予以坚决有效打击，“为地区安全稳定及发展合作扫除障碍，发挥积极作用，创造有利条件”。

该报道称，新疆自治区政府另一名发言人徐贵相则在会中表示，为坚决消除恐怖主义和极端主义的威胁，确实维护新疆社会稳定和长治久安，新疆在经济发展、社会稳定、民生改善、民族团结、宗教和谐等方面，已经采取了一系列政策措施。