曝光许志永受酷刑 李翘楚被控煽动颠覆 半年后出现严重幻听

中国女权及劳工议题维权人士李翘楚，因公开男友许志永关押期间受酷刑的消息而被控以「煽动颠覆国家政权罪」，半年来未获准与律师接触，其律师上周五(27日)与她首度会面后通报称，李出现严重幻听，需长期服用治疗幻听和抗抑郁的药物，但她不后悔发声，坚信自己无罪。

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目前因外提就医而需要在临沂市看守所的监管医院隔离区羁押21天的李翘楚，因本月中被检察院正式提控而获准与律师会晤，是她2月初被公安带走以来的第一次。根据关注李翘楚消息的社交专页「FreeLiqiaochu李翘楚」昨(29日)夜发帖，李翘楚向律师表示，自己完全没有煽动颠覆国家政权的目的，其行为符合宪法要求，坚信自己无罪！她对二次被抓不后悔，认为已发出该发的声音，内心很坦然，没有遗憾。

律师通报又指，李自言幻听症状很严重，为了保持头脑清醒，她坚持服用治疗幻听和抗抑郁的药物，但副作用很大，就是吃得很少但体重反而增加，并已闭经两个月。她感谢外界对她的关注，并向许志永喊话，要对方有信心，声称不论刑期长短，她都会活着和守护他。

她又说，自2月7日被羁押到临沂市以来，曾外出就医3次，除隔离时间外，大部分时间在看守所。

现年30岁的李翘楚，主要关注劳工和女性权益，今年3月获颁「曹顺利人权捍卫者纪念奖」。作为知名维权人士许志永的女朋友，她在许于去年2月中因2019年12月26日在厦门聚会以分享推动公民社会经验而被捕后，亦被公安带走，秘密关押四个月，她获释后在网上披露被囚经历及许志永遭严刑逼供的情况，期望外界关注许志永和「12.26公民案」其他被捕人士。今年2月初，她再次撰文公开许志永在看守所遭受酷刑问题，2月6日晚在北京被山东临沂警察带走，两日后确认被当局以「煽动颠覆国家政权罪」处以指定居所监视居住，期间律师多次申请会见李翘楚，均不获批准。

专页指，李翘楚患有抑郁症，需要定期服药，亦有甲状线病史，健康状况堪忧。