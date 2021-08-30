法媒调查：火爆网络的中国快时尚品牌SHEIN的疑点与年轻消费者的环境悖论

中国快速时尚品牌SHEIN在新冠疫情期间迅速爆红网络，在短短一年的时间内，这一成立于2008年的服装品牌迅速风靡于欧美，今年5月，SHEIN取代亚马逊成为美国iOS和Android平台下载量最高的购物应用软件APP，此外，SHEIN也在世界54个国家/地区的iOS购物应用中排第一位。

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SHEIN的巨大成功引发欧美媒体的高度关注，继美国华尔街日报之后，法国费加罗报8月30日也刊登长篇调查，试图探究SHEIN获得如此成功的捷径。

据介绍，SHEIN的主要推销策略就是在年轻人出入频繁的社交平台instagram、Youtube、Facebook等网络寻找意见领袖，因此，欧美等国家一些大小网红，经常在线展示SHEIN的泳装、裙装、小饰品、休闲装……展示过后她们能无偿获得这些商品。

此外，SHEIN产品价格低廉，紧跟时尚，而且运输快捷也是它获得年轻消费者青睐的主要原因。它的服装价格往往比ZARA等快时尚品牌同类商品底一倍，而且运输迅速。

不过，费加罗报的调查指出，SHEIN对其货源供应以及公司的结构组成却多有保留，公司拒绝向英国政府部门递交其产品供应链中相关工人的工作条件的信息，而英国的法律规定这是在英国市场销售的产品所必须遵守的条件。不过，SHEIN集团保证其产品供应链中不雇佣童工也不雇佣强迫劳动。费加罗报表示，SHEIN集团在次议题上谨小慎微，尚没有回答费加罗报记者的相关提问。

此外，英国媒体此前报道说，与SHEIN有关的工厂和仓库在招工广告上明确标注，来自包括维吾尔族在内的少数民族背景人士不得申请，涉嫌带有种族歧视。对此，Shein集团声称并未资助或批准类似的招工广告，承诺将对以其名义在招聘网站发布“虚假”歧视性广告的行为展开调查。

SHEIN集团被西方多位时装设计专业人士指控涉嫌抄袭，巴黎的一位年轻设计师Zoevya 向费加罗报表示，她发现她在2019年设计并且在网络销售的白色皮靴在几个月后便出现在 SHEIN的子公司 Romwe的网店葇薇公司。最后SHEIN从网络撤下了抄袭商品并且提议与法国设计师合作，遭到了后者的拒绝。

最后，SHEIN品牌的主要消费者是年轻人，而环境问题又是年轻人最为关注的话题，法国社会研究部门Crédoc最新的调查报告显示，年轻人对环境议题的关注远远超出就业率以及移民等问题，由瑞典气候活动分子格雷塔顿博牵头发动的每周五的气候罢课活动受到世界各国青少年的响应，或许参加罢课活动的年轻人与购买SHEIN服装的年轻人并不是同一批人。