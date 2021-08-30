港官改称以全民接种为下一目标 不排除仿法持证入特定处所 专家忧适得其反

随着不少研究结果显示，因为Delta变种病毒的传播，接种率七成便可达到群体免疫效果的幻想已经破灭，防疫目标需要改变，主管其事的公务员事务局局长聂德权改口称，下一步将向「全民接种」目标推进，甚至不排除仿效法国，规定民众持证方可进入指定场所。一般估计，这可能包括食肆、酒吧及安老院等埸所。不过，专科医生梁子超认为，若不解决市民信心问题便推出强制措施，可能引起民众反感，并会引起像长者这类接种率极低的群组人士的生活不便。

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为与中国内地通关，香港的防疫目标是感染个案「清零」，而不是与病毒共存，为此早前更停止与新加坡商讨「旅游气泡」计划，并继续严格的社交距离措施；与此同时，又不断催谷疫苗接种率。根据港府数字，至今已有409万人接种第一剂疫苗，疫苗接种率已经超逾六成，聂德权昨(29日)早在电视台节目上指出，当中，20至59岁的「工作人口」接种率为七成；12至19岁学生的接种率有56%；但年满70岁长者的接种率不足三成，院舍老人的接种率更只有一成，有待提高。

香港大学微生物学系讲座教授袁国勇领导的团队上周在报章撰文，指随着Delta变种病毒株不断进化，一方面传播效率大增，另一方面又降低疫苗效力，使接种率七成便可达到群体免疫效果的幻想已经破灭，因为数据显示，接种复必泰(BioNTech)需要97.4%的接种率才能达到群体免疫，若是科兴疫苗，接种率更需达到142.9%。

面对上述结果，聂德权仍然以「全民接种」为下一个目标。他强调，虽然接种疫苗后仍然可能受感染，而七成接种率可建立社会免疫屏障亦因疫苗效果受变种病毒影响，但疫苗对减低感染后重症和死亡机会，以及防止大规模爆发仍然有效，为了让社会建立坚固的保护屏障，接种疫苗是唯一方法。被问及会否仿效法国上月下旬推出的「健康通行证」，聂德权回应称，当局不排除将来施加限制，市民须接种疫苗才能进入指定处所。法国上月推出的新制订明，已接种疫苗、48小时内病毒检测阴性，或属武汉肺炎康复者可获发「健康通行证」，持证民众方可进入食肆、酒吧、商场、安老院、乘搭长途飞机，以及非紧急情况入院，新制引起市民抗议。

不过，呼吸系统科专科医生梁子超今(30日)早在电台节目上指出，法国推出的「健康通行证」备受争议，在香港更是不可行，甚至引来市民反感。他解释，港人一向对接种疫苗并不反抗，现时长者接种率低，与当局推行接种计划初期的风险通报工作不佳有关。如果当局未能解决长者对接种疫苗的信心不足问题，便贸然仿效法国，限制未接种者进入食肆等地方，将为他们的日常生活带来不便，可能令部分市民反感，希望港府继续解说。