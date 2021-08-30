索罗斯：习近平治下的中国投资者面临棒喝惊醒

美国经济金融学家乔治-索罗斯George Soros警告：习近平治下的中国的投资者面临被粗暴的惊醒。索罗斯并说中国这位领导人对私营企业的打压表明他不了解市场经济。英国金融时报今天刊文称，习近平将所有中国企业视为一党制的国家的工具。

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据索罗斯基金管理公司和开放社会基金会的主席和创始人索罗斯George Soros称，中国领导人习近平与经济现实发生了碰撞。他对私营企业的打压已经严重拖累了经济。最脆弱的部门是住房房地产。在过去20年里，中国享受了长期的房地产繁荣，但现在即将结束。而最大的房地产公司--恒大，负债过重，有违约的危险。这可能会导致恒大崩溃。

索罗斯称，根本原因是中国的出生率比统计数据显示的要低得多。官方报告的数字大大夸大了人口的数量。习近平继承了这些人口统计数据，但他试图改变这些数据，却使情况变得更糟。

据该文说，中国中产阶级家庭不愿意生一个以上的孩子，原因之一是他们想确保他们的孩子有一个光明的未来。因此，一个庞大的家教行业已经成长起来，由美国投资者支持的中国公司主导。这种营利性的家教公司最近在中国被禁止，这就成为在纽约上市的中国公司被抛售的一个重要因素。

据索罗斯说，中国政府的打压是真实的。在金融市场没有注意到的情况下，中国政府在4月悄悄地获得了抖音TikTok所有者ByteDance的股份和一个董事会席位。此举使中国政府在三人董事会中拥有一个席位，并能第一时间了解这家拥有全球最大个人数据库的公司的内部运作。市场更清楚地意识到，中国政府在阿里巴巴及其子公司中也持有有影响力的股份。

索罗斯说，习近平不了解市场如何运作。结果造成越走越远的抛售。这开始伤害中国在世界上的目标。因认识到这一点，中国金融当局不遗余力地安抚外国投资者，称市场以强劲的反弹作为回应。但这是个骗局。习近平将所有中国公司都视为一党制国家的工具。买入反弹的投资者正面临一个棒喝式的警醒。这不仅包括那些意识到自己在做什么的投资者，还包括更多通过中国养老基金和其他退休储蓄进行投资的人。

据索罗斯说，养老基金经理分配资产的方式与衡量其业绩的基准密切相关。几乎所有的人都声称，他们将环境、社会和公司治理（ESG）标准纳入其投资决策。

MSCI世界各国指数（ACWI）是全球股票资产配置者最广泛遵循的基准。估计有5万亿美元是被动管理的，这意味着它复制了该指数。这一数额的数倍是主动管理，但它也密切跟踪MSCI指数。

在MSCI的ACWI ESG领先指数中，阿里巴巴和腾讯是前10名成分股中的两个。在贝莱德的ESG Aware新兴市场交易所交易基金中，中国公司占总投资的三分之一。这些指数实际上迫使属于美国投资者的数千亿美元进入公司治理不符合规定标准的中国公司--权力和责任现在由一个人行使，他不对任何国际权威机构负责。

据索罗斯说，美国国会应该通过一项两党法案，明确要求资产管理公司只投资于实际治理结构既透明又与利益相关者一致的公司。这一规则显然应该适用于养老金和其他退休投资组合所选择的业绩基准。如果国会颁布这些措施，它将给予证券交易委员会所需要的必要工具来保护美国投资者，这也包括那些不知道拥有中国股票和中国空壳公司的人。这也将符合美国和更广泛的国际民主国家的利益。

英国金融时报所刊载的索罗斯文章说，美国证券交易委员会（SEC）主席詹斯勒Gary Gensler多次警告公众，他们在中国投资会有风险。但是，选择在中国投资的外国投资者发现，要认识到这些风险是非常困难的。他们看到中国曾面临许多困难，但总是巧渡难关了。但习近平的中国并不是他们所了解的中国。习近平正在建立一个毛泽东政党的升级版。没有任何一位投资者对这样的中国有任何经验，因为在毛泽东的时代没有股票市场。因此，等待他们的是棒喝惊醒。