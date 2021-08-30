继外交系统呛声后 中国卫健委说支持在包括美国在内的全球多国多地开展新冠病毒溯源研究

针对美国情报部门发布新冠病毒溯源调查摘要，中国国家卫健委副主任曾益新表示，希望美国能够真正地将新冠病毒溯源作为一个科学问题来对待，鼓励各国科学家通力合作，支持科学家在包括美国在内的全球多国多地深入开展溯源研究。

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据路透社报道称，中国卫健委说支持在包括美国在内的全球多国多地开展新冠病毒溯源研究。据中国国家卫健委副主任曾益新表示，“由美国的情报部门、而不是专业医学机构来发布溯源调查报告，这本身就很具讽刺意味。”

中国央视新闻周日引述他称，“（中国）反对将溯源工作政治化，反对将溯源工作作为‘甩锅’的工具。”

美国官员周五在一份解密的简报中表示，美国情报界认为，在没有更多信息的情况下，无法解决有关中国实验室事件是否是新冠病毒源头的争论。美国总统拜登称，华盛顿及盟友将继续敦促中国政府给出答案。

据该报道，对此中国驻美使馆和外交部周六先后做出回应，均称该报告“毫无科学性和可信度”，并强调新冠病毒溯源是科学问题，应该也只能由科学家而不是情报专家研究。中国表示坚决反对，已经向美国提出严正交涉。