美阿富汗撤军 是对美元主导地位的致命打击 ?

美国在阿富汗撤军接近尾声发生喀布尔飞机场外致命袭击事件，美国无法继续受益于美元主导的代价高昂的战争，而中国对此密切关注，对此《费加罗报》经济栏目专栏作者让-皮埃尔•罗本(Jean Pierre Robin)载文分析。

广告 继续浏览后续

《费加罗报》经济栏目专栏作者让-皮埃尔•罗本于月30日分析美国从阿富汗撤军对美元在全球货币市场的主导地位的影响，指出金钱是支撑战争的关键所在，美国总统乔拜登再次承认这一点，他用美国财政支出高昂来证明美国从阿富汗撤军的合理性。 在8月16日，喀布尔飞机场附件发生血腥袭击事件后的第二天，美国总统拜登再次强调，我们在二十年里花费了超过1万亿美元，装备了超过30万名阿富汗士兵。

超过二战、越战军费

自 2001 年 9 月 11 日在美国纽约世贸中心发生恐怖袭击事件发生以来，美国不惜在反恐战争上投入了大量资金。 根据总部设在华盛顿的两党智囊团军备控制与不扩散中心的统计显示，早在 2007 年，美国对阿富汗和伊拉克的军事干预就已经比美国在越南战争花费的成本更高。 现在，根据五角大楼的说法，对美国中东进行干预的费用在 6 万亿美元到 7 万亿美元之间，超过了二战期间的美军的花费。

早在美国前总统奥巴马当政期间，他表示美国在阿富汗打击恐怖主义的努力在国际上也是无与伦比的，美国在武装部队上的支出比接下来的十个国家还多（2020-2021 年的支出为 7530 亿美元）。 另一个不寻常的现象是，自 1945 年以来，小布什、奥巴马和特朗普等美国历任总统在大规模减税的同时增加了军事预算。

现任美国总统拜登采取与其前任不同的政策，就是通过停止增加军队预算同时增加对公司以及最富有家庭的税收。 美国新冠疫情后要大力推动经济发展，而问题是实际上美国公共债务居高不下，2001 年为 5万8千亿美元，今天达到 26万9千亿美元； 就是从美国经济生产总值GDP 的 54.5% 上升到 130%。

昂贵的特权

作者让-皮埃尔•罗本指出，二十年来法国国家债务的演变与美国类似，法国和美国这两国的共同点是依赖强大的中央银行。 如果没有法国央行、欧洲央行的支持，法国不可能让其公共债务高到如此的地步，而法郎早就应该贬值。 至于美元，它更加具有主权性， 担心美元的颠簸是没有意义的，就像地球围绕太阳旋转一样，美元是国际货币体系的中心。

美元在国际货币体系的主导地位主要体现在三大功能上 : 作为衡量标准，世界贸易的一半以上以美元（如石油等）计价。 作为一种支付手段，在金融市场上，全球三分之二的证券以美元发行。 最后，它作为其他中央银行的保值工具，其中 60% 的外汇股票是美国国库券，而欧元仅为 20%，日元为 6%，人民币（元）等为 2%。

这是美国财政部和美联储自1945年以来不断推行的美元主导的三个方面，美联储的决定会引发世界股市和新兴国家的震动，迫使世界上不少国家背负了美元的债务。 1960 年代末，戴高乐将军批评“美元的过度特权”。在 1944 年创建的布雷顿森林货币体系中，只有“美元” ”可兑换成黄金（以每盎司 35 美元的固定汇率），其他货币在国际货币基金组织的控制下跟随其进行波动。在 1971 年 8 月 15 日被美国前总统尼克松总统推翻这种美元与黄金的固定汇率，其主要原因是美国参加的越战费用高昂，当时美元无法保证这种兑换性。

问题是自从尼克松决定美元与黄金兑换脱钩以来，美元的主导地位随着全球化而进一步加强。 如今，60% 的联合国成员国已将其货币与美元挂钩（在1971 年为 30%）。 日本或韩国的情况并非如此，而且根据双边安全协议，这两个国家80%的外汇储备都是美元， 德国和沙特阿拉伯甚至全部外汇储备都是美元，这些国家在美元的保护中受益。 与此同时，华盛顿在 2000 年代加强了对美元用户的技术和外交控制，这让法国巴黎银行在 2015 年因“将美元用于美国的敌人”而被处以 89 亿美元的罚款（与苏丹，伊朗和古巴有关）。

北京的密切关注

巴里·艾森格林教授在他的一本关于《过高的美元特权》的书中写道，货币主导与军事实力齐头并进。 “对于国家安全依赖于美国的这些国家来说，如果美国的长期利率上升 0.8%，就足以将其美元持有量减少 30%”。就中国而言，北京曾是美国最大债权国，但是中国在七年前停止购买美国国债，但也并未清算其已有的美元资产。

中美关系专家安托万·布鲁内（Antoine Brunet）分析说，与华盛顿公开冲突的北京密切关注美元走势：“中国人正在关注美国经济中的通货膨胀浪潮，并可能会让它进一步加剧，从近期上海出发的运费上涨就证明了这一点，这足以让美联储陷入困境并迫使美联储被迫加息。

越南战争和 1975 年西贡的沦陷对美元的主导地位产生了剧烈而矛盾的影响，目前阿富汗局势让各种力量重新洗牌。