解放军演习征用万吨民用船 评论称或是未来犯台一种战术 台湾已练针对性防卫

据香港英文南华早报近日报道，中国官媒央视显示解放军最近一次对台作战登陆演习，涉及到驻扎在福建厦门的73集团军的一个两栖作战旅，而这次演习的运输任务由渤海轮渡集团的1万6千吨的“渤海珍珠号”客滚船完成，装载各类军用车辆，包括自行火炮、两栖装甲车和军车等。

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据美国之音报道称，中共解放军在最近一次对台军事演习中征用了一艘大型民用船只运送部队、武器及车辆等装备，显示在未来可能的入侵台湾的军事行动中，将会利用民船进行跨越台湾海峡的两栖作战。

据南华早报，73集团军的一位军官说，这是他们第一次使用排水量超过万吨的民船，而过去则主要是以来更小的只有几千吨的民船来承担装载装备任务。

而福布斯在一篇报道中分析表示，解放军要进攻和占领台湾可能需要多达两百万大军跨海登陆，而这远远超出解放军11艘新型两栖登陆舰的运载能力。因此，北京肯定需要征用数以千计的民船协助海军作战。为达此目的，2017年实施的国防交通法规定，中国所有的交通基础设施，包括船只必须服从军事征用。而一些关键的滚装船也在进行改装，采用特别加固的坡道，使它们更适用于运载重型军事装备。

分析还表示，全球最大的远洋运输集团公司之一的中国远洋海运集团公司的大约1000艘大型船只可能构成主要骨干。而一些船只也在进行改装。至少一艘重型起吊船已经加装一个移动直升机降落平台。

南华早报的报道还表示，台湾海军学院的一位前讲师表示，如果入侵台湾，解放军在登陆后将需要迅速控制台湾所有的大城市。所以，民用货船可能为解放军运输军事装备和部队。而台湾的局方也在为这种情况进行备战。这位讲师还说，这就是为什么防卫台北的淡水河已经成为年度汉光演习的一个固定部分。