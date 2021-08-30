路透独家：拜登国防高官首次与中国军方会谈

8月29日，路透社独家报导说，拜登政府的国防部高级官员近日与中国军方举行了视频会谈，内容主要围绕“管理危机和风险”的问题。这是自拜登总统上任后美中首次国防高级对话。

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一名不愿透露姓名的美国官员8月27日告诉路透社，美国国防部副助理部长蔡斯（Michael Chase）上周与中国军方国际军事合作办公室副主任黄学平少将举行了会谈。

该官员表示，蔡斯和黄学平是通过美中国防电话链接举行的这次“安全的视频会议”，“双方同意保持两军之间保持畅通沟通渠道的重要性。”

该官员还谈到，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）尚未与中国国防部长会谈，其部分原因是双方在谁是奥斯汀的中方对等官员问题上有争议。

美国前总统特朗普在多个问题上表现出对中共的强硬态度。拜登上台后，继续广泛团结盟友和合作伙伴，共同对抗北京当局日益强硬的经济和外交政策。抗衡中共已经成为美国国家安全政策的核心。拜登政府将美中之间的竞争形容为“本世纪最大的地缘政治考验”。

不久前，拜登政府还因发生在中国新疆和香港的人权侵犯行为，加大了对中国的制裁力度。

外界分析，本次美中军方高官会谈选择在美军在阿富汗危机中表现被动之时，反映出“美国军方寻求与中共保持开放的沟通渠道，以缓解潜在的突发事件及对各种事故加以管控的意图”。

美国副总统哈里斯（Kamala Harris）近日在出访亚洲时表示，美国欢迎竞争，但不寻求与北京发生冲突。不过她也谈到，美国仍会就南中国海的海事争端等问题发表意见。