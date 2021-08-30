逃到法国？ 赵薇IG发照片报平安：和爸妈在一起

中国女星赵薇“被消失”后，媒体疯传她连夜搭机飞往法国，在乡下的酒庄避风头。没想到她29日突然在Instagram发文吐露近况，虽然随即删文，但已被网友截图，在网上引起热烈讨论。

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据联合网转引《世界日报》的消息报导，赵薇在Instagram上传三张照片并写道：“最好的季节，和爸爸妈妈在一起聊天，就好像自己从未长大过，真好。”，并附上一个爱心符号，心情似乎没有受到影响，疑似报平安，但该片在一小时后删除。

赵薇上传的三张照片，分别为果树、天空及书架上的舞狮玩偶，从照片中看不出身在何处，有网友在下方留言“书架上有一本《最好的时光》，配合图片文字风味更佳”，没想到赵薇亲自回覆：“北京初秋，最佳阅读时间。大自然是魔术师。”彷彿透露目前人正在北京。

据报导，赵薇26日“被消失”后，和圈内好友完全失联，帐号名为“向前看”的网友日前爆料她早已连夜跑路，包机飞往法国波尔多，大约在27日凌晨抵达当地，该网友声称友人在机场目击：“她上了一辆丰田轿车， 丰田在停车场窜的巨快，跑路了。”

该名网友推测，正是因为如此，大家才都联繫不上赵薇，毕竟从大陆飞往法国，航程少说也要10个小时，“现在她应该和她老公黄有龙，在她们波尔多乡下的酒庄会合了吧，跑路成功！她老公在那已经躲很久了。”如今，她虽然有发文报平安，但仍不知她身处何处。