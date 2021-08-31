中国文旅部下达文件指出，绝不为违法违规、失德失范人员提供舞台和平台，且时刻督促提醒文艺工作者做到“德艺兼修”。并要学习中共总书记习近平对文艺工作的系列论述。

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据中央社今天报道称，中国下令艺文界学习习近平论述，称建立道德评议制。据中国文旅部30日下达文件还要求加强“道德建设”，包括建立健全道德评议机制，要把“道德评议”纳入考核体系，将评议结果与业务考核、职称评审、职级晋升等挂钩，时刻督促提醒文艺工作者敬畏纪律规矩、严守道德底线，做到德艺兼修。

据中国文化和旅游部在文件开头指出，针对当前文娱领域出现的违法违规、失德失范现象，为进一步加强文艺工作者教育管理和道德建设，树立文艺新风，培育和弘扬社会主义核心价值观，因而下达这项文件。

这项文件的第1项就是“加强学习教育”，内容是深入学习习近平关于文艺工作的系列重要论述精神。包括深刻认识文艺事业是“党和人民的重要事业”，文艺战线是“党和人民的重要战线”。要组织广大文艺工作者“专题理论学习、集中研讨交流、分享心得体会”，“把思想和行动统一到论述精神上来”。

此外文件还要学习法律法规，提高法律意识。要结合实际工作开展法律教育，特别是宪法和民法典、著作权法、税法等法律的学习和宣传，重点教育引导“具有社会影响力的演艺人员”强化法律意识、提高是非辨别能力，确保文艺工作者知法、懂法、守法。

同时，文件还要求文娱工作者组织学习相关部委关于治理天价片酬、阴阳合同、偷逃税等问题的文件精神，以及“演出行业演艺人员从业自律管理办法（试行）”等行业规范，教育引导广大文艺工作者“不碰红线，不触底线”，提升职业操守。

文件并要求文娱界，要创作推广“把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一”的优秀文艺作品，积极选树“德艺双馨”的优秀文艺工作者。同时要规范其商业行为；绝不为“违法违规、失德失范”人员提供舞台和平；并加强违法违规、失德失范行为的风险监测研判。