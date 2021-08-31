中国专家称武汉海鲜市场疫情 可能来自进口冷链

中国疾控中心中国现场流行病学培训项目主任马会来日前在北京接受陆媒访问时表示，2019年底发生在武汉华南海鲜市场的COVID-19疫情，有可能是由进口冷链产品引入。据马会来还说，青岛去年10月出现的疫情，溯源调查不仅再次证明疫情源头同样是透过境外冷链输入，中国疾控中心病毒病所专家还首次从冷链产品外包装分离出新冠活病毒，成为新冠病毒冷链传播的直接证据。中国批驳美国情报部门对新冠肺炎病毒溯源的报告之际，中国专家发表此一说法。

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据中央社今天报道说，中国专家，中国疾控中心中国现场流行病学培训项目主任马会来称，武汉海鲜市场疫情可能来自进口冷链。湖北武汉华南海鲜市场过去一直被认为是2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的最早来源地，而就在中美两国近期针对病毒溯源展开角力之际，中新社昨天刊发了马会来的专家说法。

据马会来说，中国去年迅速阻断以武汉为主战场的疫情本土传播，之后采取“外防输入、内防反弹”的防控策略，取得了非常好的效果。她表示，但是去年6月和7月，北京新发地市场、大连海鲜公司先后发生群聚性疫情，而这两次疫情分别于北京市连续56天、大连市连续111天未出现本土疫情的背景下发生。

马会来指出，为了查清这两次本土疫情的源头，中国中央和地方联合展开深入的溯源调查，透过流行病学调查分析、病毒核酸和血清抗体检测等方法，对可能的感染来源进行了系统排查，并对进口冷链食品的流向进行系统追溯排查。此外也同时展开分子流行病学溯源，对确诊病例和检测阳性的冷链产品等进行病毒全基因组测序分析。

据马会来说，“综合多项溯源调查证据，均证实了病毒都是从境外其他国家或地区通过冷链输入我国”。

据马会来还说，青岛去年10月出现的疫情，溯源调查不仅再次证明疫情源头同样是透过境外冷链输入，中国疾控中心病毒病所专家还首次从冷链产品外包装分离出新冠活病毒，成为新冠病毒冷链传播的直接证据。

此后，中国大陆多地发生的数起本土疫情溯源调查结果也反复证实，病毒能够透过冷链运输途径实现远距离传播，“而且一旦引入到海鲜销售市场或者水产品加工企业等特殊的场所，能够引起本土疫情的爆发”。马会来并说，去年上半年，分布在全球多个国家的至少30家大型肉联厂、屠宰场、海鲜加工厂等都曾出现疫情，存在病毒可能透过进口冷链运输、造成感染并导致扩散的共同特征。

中央社指马会来说，这些证据进一步表明，在疫情大流行期间，病毒可透过进口冷链食品等途径重新传入没有疫情的国家和地区，“这些证据高度提示，2019年底发生在武汉华南海鲜市场的新冠肺炎疫情，存在通过冷链引入病毒的可能”。