中国在世贸组织为自己的关税辩护

中国为自己的关税辩护获得成功，世贸组织周一表示，将审查中美之间就中国对大米、小麦和玉米实施进口管制的长期争端。华盛顿认为中国的关税阻碍了美国粮食的出口。

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2016年底，奥巴马政府就向世贸组织提出申诉，指责北京自2001年加入世贸组织后，未能履行其 "促进农业市场向外国竞争开放 "的承诺。投诉针对的是小麦、各品种大米和玉米。

经过漫长的程序，美国最终在2019年赢得世贸组织的裁决，裁决认为中国没有遵守其承诺，设定的关税配额未得到充分利用，限制了美国粮食进入中国市场。

此后不久，北京表示准备执行世贸争端解决机构（DSB）的建议和决定。但美国表示，中国仍未履行承诺。上个月，华盛顿表示有权对中国采取“反制措施”，但没有提供细节。

世贸的一位负责官员称，周一在最新举行的世贸争端解决机构会议上，中国争取到了新建一个专家仲裁小组，审查北京实施的关税是否符合世贸组规则。

法新社报道指出，当加入世贸时，北京曾承诺对国内的小米和大米的补贴不会超过参考价格的8.5%。在提出申诉时，美国声称，自2012年以来，每年的补贴都超过了这一门槛。美国还说，2015年北京对农产品征收的关税分别为：长米92%，玉米65%，小麦30%。当时美国估计，美国生产商本可以向中国额外出口价值35亿美元的粮食。

据路透社报道，在周一的闭门会议上，一位美国代表重申：“美国不同意中国在这一争端中已经遵守了裁决的建议。” 但他表示愿意与中国合作解决争端。

中国驻日内瓦使团方面则没有立即回应媒体的置评请求。

不过，据一位出席会议的贸易官员说，中国代表对美国处理这一争端的方式深表关切，并补充说，要由美国提供证据。

世贸组织争端解决小组通常在一系列听证会和磋商后，在六个月内向有关各方提交裁决。