中国未成年人每周只能玩网游三小时

继大力整顿教培行业后，中国出台措施，进一步限制未成年人玩网络游戏的时间。不能随便打游戏，不能上补习班刷题，其中严格规定网络游戏企业仅能在周五、周六、周日和法定假日的晚上8点到9点向未成年人提供1小时的服务，其他时间不得以任何形式向未成年人提供服务，且将严格落实游戏帐号“实名制”。消息传出后，中国网络上哀鸿遍野，甚至有网民留言：这江山看来是坐得太久了。

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综合官方媒体报导，当局近日发布《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，声称为针对未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题，进一步严格管理措施。

通知要求，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定假日的每日晚间8时至9时，向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。

通知要求企业严格落实网络游戏用户帐号实名注册和登录要求，不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务。

2020年，中国游戏市场实际销售收入2786.87亿元，同比增长20.71%。位居全球市场第一的腾讯游戏2020年实现营业收入1561亿元，佔总收入的三成。而在此次监管消息发布后，网易美股跌幅一度扩大至超过6%，哔哩哔哩下跌超2%。

消息传出后，中国网络上也一片反弹声音。有网友表示平日除了限制只能玩1小时，还限制只能在指定时间游玩，这样许多游戏中限时的活动或签到任务都无法执行。微博上更是一片哀嚎，网友纷纷表示“好险已经成年，未成年真惨”、“太惨了”、“过分了吧，非得剥夺所有未成年人课外活动？”

有分析人士表示，官方打着为保护未成年人身心健康的理由监管网游，网游当然有很多问题，但中国社会现在沦落到这一步，是中共体制性摧毁传统文化、只灌输红色意识形态，带动整个社会败坏的结果，现在当局担心未成年人沉迷网游，实际上是担心他们变相“躺平”，没有时间接受中共的红色洗脑教育。

最近无论当局打击的网游也好、娱乐圈也好，都是与青少年密切相关的行业。