中国高晓松传被封杀 称与马云跨界渊源

中国知名艺人赵薇上周突传被列为劣迹艺人并被封杀后，跨界名人高晓松近日也遭各大平台封杀，作品被下架，由他发起并担任馆长的晓书馆（北京）28日宣布暂时闭馆。官方背景文章指控高晓松犯有“七宗罪”。

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中国跨界名人高晓松近日遭各大平台封杀，作品被下架。据中央社今天引述新闻报道称，高晓松是知名导演、音乐制作人。据搜狐和香港星岛日报今天消息称，赵薇与高晓松都与阿里巴巴集团及集团创办人马云有渊源。高晓松曾于2015年担任阿里音乐董事长，后来出任阿里娱乐战略委员会主席，负责阿里大文娱开拓海外市场，还曾为马云主演的微电影“功守道”创作同名主题曲。

中国社会科学院中国历史研究院则发出长文痛斥高晓松有“七宗罪”包括：洗白历史人物何应钦、蒋介石，称其为坚定的抗日派；胡说“九一八”事变因张学良而起，否定西安事变的正义性；参拜靖国神社，为日本军国主义招魂；诋毁历史人物郑成功为“大倭寇”；热心“歌颂”美国、吹捧印度，因为据说它们“民主”；用“党衞军”公然攻击、污蔑解放军。

高晓松出身中国高级知识分子家庭，父母皆为清华大学建筑学教授，外祖父张维为深圳大学首任校长，外祖母陆士嘉是北京航空航天大学创建者之一。

微信公众号“李光满冰点时评”日前发文，将官方重拳整治粉丝饭圈到处罚艺人郑爽，再到下架封杀赵薇和高晓松等系列动作，与蚂蚁上市被叫停、阿里遭罚人民币182亿元以及网约车平台滴滴被查、当局提出“共同富裕”等事件或政策相连接。这篇题为“每个人都能感受到，一场深刻的变革正在进行！”的文章连日来获新华网、人民网等多家官媒网站转载，引人关注。

文章说，中国正发生重大变化，“这是一次从资本集团向人民群众的回归，这是一次以资本为中心向以人民为中心的变革，这是一场政治变革，人民正在重新成为这场变革的主体”。