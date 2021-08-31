忧失巨额收入 英国多所顶尖大学包机接中国留学生

英媒报导，由于担心全球旅行限制可能会导致损失掉数亿英镑的海外留学生学费，赶在下月学期开学前，英国多所顶尖大学正在包机接走中国留学生。报导称，这些大学担心，从海外留学生那裡获得的收入可能会因为学生行程受阻而受到影响，这些学费收入可能超过10亿英镑。

广告 继续浏览后续

英国《星期日泰晤士报》报导，超过50所英国大学——包括伦敦帝国理工学院、布里斯托尔大学和埃克塞特大学等属于罗素大学集团的名校，已经包下四个航班，以便接送约1200名中国留学生，保证他们可以及时入学攻读学位。此外，英国高校正在安排希斯洛机场和英国各校区之间的机场接送，同时也在安排学生的住宿和食物供应，根据目前的防疫措施，学生在抵达学校后需要隔离十天。

英国大学联合会国际部主任薇薇恩·斯特恩（Vivienne Stern）表示，对于留学生占比较高的英国高校来说，航班供应是一个“大问题”。她补充说，“大学还必须应对那些在课程开始后无法来英国上课的学生所面临的问题，将提供网络教学和多个开学日期选择。”

报导称，目前约有22万名中国留学生在英国学习。在罗素大学集团中，每十个学生中就有一人是中国人，他们给该大学集团带来了近五分之一的学费收入，每年约13亿英镑。格拉斯哥大学约三分之一的学费收入来自中国留学生。利物浦大学在2019年约有五分之一的学生是中国留学生（5550名），给学校带来了约9000万英镑的收入。据了解，留学生每年支付的学费高达3.5万英镑，是英国本土学生支付学费的近四倍。

国际教育组织Into HE表示，除了已经预订的四个航班之外，正在安排更多航班以满足需求。