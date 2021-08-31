拜登政府警告中国私募股权公司收购一家半导体公司对美国国家安全构成风险
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美国财政部表示，一家中国私募股权公司收购半导体公司Magnachip Semiconductor Corp对“国家安全构成风险”。美国财政部下属的外国投资委员会(CFIUS)曾在6月下令搁置该交易。美国财政部在上周五给该公司法律顾问的信中说，这项收购对“美国国家安全构成风险”，并期望寻求总统拜登对此事的决定。
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据路透社今天报道说，美国财政部表示，一家中国私募股权公司收购Magnachip Semiconductor Corp对“国家安全构成风险”。这对试图在国外投资关键技术行业的中国公司来说是又一道障碍。
中国私募股权公司智路资本在3月同意以14亿美元收购系统芯片制造商Magnachip。此后，包括美国和韩国在内的各国监管机构一直在审查这项交易。生产显示器和功率芯片的Magnachip公司在韩国拥有生产和研发设施。
Magnachip在周一提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中表示，美国财政部在上周五给该公司法律顾问的信中说，这项收购对“美国国家安全构成风险”，并期望寻求总统拜登对此事的决定。
美国财政部下属的外国投资委员会(CFIUS)曾在6月下令搁置该交易。
向美国证券交易委员会SEC提交的文件没有指明风险的性质。
据路透社说，该文件说，Magnachip正在评估其下一步行动，但不能保证其将同意有助于CFIUS批准该交易的建议。Magnachip发言人未进一步评论。
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