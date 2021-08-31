疫情冲击 中国制造业显18个月新低

图为关于中国经济的报道图片

中国新冠肺炎疫情在全国多城散发的冲击立竿见影，叠加传统制造业需求淡季，中国8月官方制造业和非制造业PMI双创18个月新低，尤其后者更是“闪跌”至50下方。需求不足的制约加强，中国经济增长动能进一步放缓，宏观政策需着力解决总需求不足的问题。

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据路透社今天报道称，中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)今天联合公布，宏观经济先行指标--8月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.1，略低于路透调查预估中值50.2，但已经是2020年2月以来最低。其中，新订单指数降至49.6，为去年2月以来首次跌破50。

非制造业商务活动指数环比则大幅下降5.8个点至47.5，亦为2020年2月以来最低。当月综合PMI产出指数为48.9，比上月回落3.5个点。

从分项指数来看，在构成制造业PMI的五个分类指数中，生产指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。

从企业规模看，大型企业PMI为50.3，比上月回落1.4个点；中型企业PMI为51.2，比上月升1.2个点；小型企业PMI为48.2，比上月回升0.4个点，低于临界点。

据该报道称，而且市场需求有所减弱，8月高耗能行业新订单指数回落较大，对制造业总体负向拉动明显。此外，有调查企业反映受疫情汛情等因素影响，原材料供应及产品交付不畅，生产周期延长，新接订单因此减少。

价格方面，由于需求回落，产品销售价格增速也有所下降，出厂价格指数较上月下降0.4个点至53.4；但原材料成本压力依然较大，8月购进价格指数较上月下降1.6个点至61.3，仍处于较高水平。不过两个价格指数差值已经连续三个月缩小，从5月的12.2个点降至7.9个点。