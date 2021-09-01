中国央企在港经营单位大增 但资产额略降至3.8万亿人民币

香港被指是参与中国中央企业参建「一带一路」的重要伙伴及桥梁，但中国国有资产监督管理委员会主任郝鹏披露的数据显示，央企在港单位的数量虽在一年间大增四分之一至去年底的2915家，但同期资产额却微降5%至3.8万亿元人民币(下同，折合约5000亿欧元)。

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香港贸易发展局在今(1日)、明两日举行「一带一路」高峰论坛，国资委主任郝鹏今早透过视像在论坛致辞时透露，截止去年底，有八十家中央企业在港设有2915个经营单位，资产总额达3.8万亿。他在2019年9月中出席相同议题的论坛时指出，当时有88家中央企业在港设立了2300多家经营单位，资产总额超过4万亿元。他当时更指出，2018年以来，中国企业在港发行各类债券超过2000亿元，为「一带一路」项目筹措了大量资金，但他今早未有透露中资在港发行债劵的数额。

郝鹏又指出，为应对疫情等全球性挑战、中国社会保持经济稳定增长，需要各方共同合作，国资委将积极推动央企以「一带一路」为重点，在基建、交通、通讯等领域加强互联互通，强化能源产业，加强绿色金融和绿色能源等合作，更好实现开放发展，提升国际化水平。。

另外，出席同一论坛的中国商务部长王文涛表示，支持香港加强贸易及投资信道功能，坚定支持香港作为单独关税区，尽快加入区域全面经济伙伴协议(RCEP)。他透露，会与港府签署支持香港企业参与境外经贸合作区发展的合作备忘录，为香港业界参与一带一路提供新指引。

行政长官林郑月娥亦在论坛致辞时说，香港是通往粤港澳大湾区及一带一路的必然之路，且与RCEP成员国有密切的贸易和投资关系，可起联系作用，一旦RCEP准备好迎接新伙伴，港府将与他们正式讨论加入的问题。

「一带一路」计划由中国国家主席习近平在2013年第四季提出，四年间动用555亿美元成立丝路基金以推动计划，并牵头成立亚洲基础设施投资银行。截至今年3月，中国与141个国家和31个国际组织签署了200份共建「一带一路」合作文件，但随着疫情和中国与国际间的关系出现变化，不利计划的消息出现，而澳洲更于今年4月废除该国维多利亚州政府与中国签订的「一带一路」备忘录和框架协议，惹来中国反对。