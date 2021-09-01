克里应邀访问中国 北京或有意作出新的承诺？

美国气候特使前国务卿克里结束对日本的访问之后于8月31日晚间抵达天津，对中国展开为其三天的访问，外界注意到北京是在美国高调出台新冠溯源报告的前夕邀请克里访问，北京此番或有意在气候领域作出让步？

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今年四月克里作为美国政府的首位高官对中国的访问无果而终，当时克里是试图为总统拜登的气候峰会做准备，双方虽然发表了一份共同声明，但却没有任何实质性的内容。克里今次访问是为今年十一月份在英国举行的联合国的第26次气候峰会争取支持。

克里在今年七月访问英国时曾经表示，倘若中国拒绝作出努力，那么缓解全球的气候危机就没有任何可能。克里还特别对中国政府一方面在新的五年计划中提出在2030年之前达到排碳峰值而另一方面又继续增加投资热电厂的规划表示费解。

克里在访问天津时将会见他多年来的对话伙伴，中国气候特使解振华。中美双方政府皆未披露克里在为其三天的访问中是否将会见中国政府的其他官员。

路透社报道说，中国已承诺在遏制气候变化方面“提高力度”，并将在今年年底之前宣布新的措施。评论认为北京或将在煤炭投资方面作出新的承诺。

美国拜登政府将对付气候变化视为其一项主要的国内和外交政策，但是美国官员表示，与北京就气候问题进行合作不会削弱美国要求中国对其他问题负责的努力，包括经济和人权侵犯行为。

白宫国家安全顾问杰克·沙利文曾就此表示，美国并不认为中国在气候变化方面的合作是在帮忙。因为对气候变化采取行动是世界上每个大国的基本责任。

中国是世界上第一大碳排放国，其次是美国。克里刚刚访问的日本则排名第五。克里在东京访问时，与日本当局讨论的重点是该国对煤炭的持续支持。日本是G7国家中唯一建造燃煤发电站的国家，因为它正在努力应对福岛核灾难的后果，这场核灾难导致该国大部分反应堆关闭。