台湾拟向美采购远距精准空对地飞弹让F-16战力大增

台湾国防部预算书昨天送达立法院，其中台湾空军编列了新台币470亿元，要向美国争取采购专供F-16战机使用的远距精准飞弹。台湾媒体分析，这是要向美国争取未来供 66架升级版的F-16战机挂载的「AGM-158」空射远距攻陆飞弹，将会让台湾的F-16战机，战力大增。

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台湾空军司令部在计划中表示，面对中共强大军事威胁及未来战争型态发展，台湾必须筹划购买远距精准武器，以有效瘫痪当面对台湾威胁较高的目标，削弱敌人的防空能力，以利主力战机后续作战运用与战力发扬。

台湾媒体分析指出，虽然军方没有说明是哪一款飞弹，但从台湾空军以「筹购来建案」，加上付款的高峰期在2026年与2027年的最后两年，分析应该是向美国争取供66架F-16C/D Block 70战机所挂载的「AGM-158」空射远距攻陆飞弹。

分析显示，这款空对地飞弹的射程在370公里以上，是美军重要的现役精准飞弹，未来将是台湾空军射程最远的空对地飞弹。另外，这项预算并没有编列在机密预算中，而是编在一般公开预算中，代表台美双方已经谈妥。

也有台湾媒体报导，这次军方在预算书中提到的「F-16型战机远距精准武器筹购案」，是指美方在2017年、2020年宣布卖给台湾的AGM-88反辐射飞弹、AGM-154滑翔炸弹、AGM-84H飞弹。

另外，台湾空军也正式编列对美采购四架MQ-9B海上卫士无人机（Sea Guardian）预算案，共计新台币217亿元。

美国特朗普政府去年曾宣布，将卖给台湾四架MQ-9B无人机，当时台湾国防部长严德发在立法院备询时曾表示，对台湾来说，MQ-9B无人机是战略层级的侦搜装备，性能优异，滞空时间长，而且台湾买的是「侦搜型」，是用来侦查搜集情报的。

不过昨天正式提交立法院的预算案中指出，台湾军方筹建的是「具长滞空、日夜全时段监侦能力，且具打击能力的无人机系统」，具备酬载弹药能力。新建案名称是「高高空无人机系统」，计划在2022至2015年间，采购完成四架高高空无人机及附属装备。