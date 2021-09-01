塔利班在坎大哈举行"大阅兵"展示美军留下军备

阿富汗塔利班在第二大城市坎大哈举行一场"大阅兵"，展示美军留下的军备，其中可能包括一架武装直升机。有消息称，阿富汗新政府的组建已进入最后阶段，塔利班将于周五公布组建新政府。塔利班最高领导人阿洪扎达据报将担任阿富汗最高领导人。

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法新社报道，这场巡游在通往阿富汗第二大城坎达哈的高速公路上进行。塔利班武装人员坐在车上，多辆绿色装甲战斗车以一路长纵队行驶，多数车上插着黑白相间的塔利班旗帜。不少人夹道围观。一架黑鹰直升机在上空盘旋。塔利班武装人员开着美国、北约和阿富汗军队先前使用的多用途卡车，并且手持美国M16步枪等轻武器。

坎大哈是塔利班的发源地。1996年塔利班从这座南部城市出发，迅速占领阿富汗各地，直到 2001年被美国领导的国际联盟赶下台。

另据卡塔尔半岛电视台引述阿富汗塔利班高级成员哈卡尼表示，阿富汗新政府的组建已进入最后阶段，已经完成90%至95%的工作，最终结果将在未来几天公布。

阿富汗传媒引述塔利班文化委员会一名成员表示，塔利班最高领导人阿洪扎达将担任阿富汗政权领导人。

报道说，塔利班为阿富汗境内各省区任命了行政官员，包括省长、区长和警察局长等，并已开始工作。

报道并称，目前塔利班仍在讨论未来政权名称、国旗和国歌等资讯。

俄罗斯卫星网早前报道，塔利班将于周五公布组建新政府，但目前还不清楚将由哪些成员组成，也不清楚政府将以何种形式建立。中国外交部发言人汪文斌周三表示，中国将会一如既往的奉行，对全体阿富汗人民友好的政策，并尊重阿富汗主权独立和领土完整，不干涉内政。

美国总统拜登周三再为从阿富汗撤军的决定辩护，认为符合美国国家利益。他警告打击极端组织"伊斯兰国"分支的行动未结束，并严厉批评倒台的阿富汗政府将国家拱手让给塔利班。