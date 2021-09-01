小米汽车完成注册 雷军亲征电动车市场

中国智能手机大厂并在7月超越苹果首跃成全球第二大智能手机制造商的小米集团，正式进军电动车市场。小米周三（9月1日）宣布，小米汽车已完成了工商注册，小米集团董事长兼CEO雷军亲自出任法人代表。

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据路透社援引小米官方公众号称，小米汽车有限公司注册资金为100亿元人民币，目前已组建起约300人的团队。该文称，这是小米汽车成长的第一个重要里程碑，“雷总亲自带队，造车项目正式开上快车道”。

路透社说，雷军曾在今年3月表示，未来十年小米将投入100亿美元造车，首期投资为100亿元人民币，自己将亲自带队，押上人生全部的声誉，为小米汽车而战。

小米8月底宣布将收购自动驾驶技术公司深动科技股权的71.16%已发行股本，代价约6,247万美元，为其造车计划迈出重要一步。

小米集团目前拥有工程师1.6万人，2020年研发投入约人民币100亿元，小米看好，在AI、新材料等领域的技术优势，将对汽车业务形成有力的支持。

路透社此前曾引述三名消息人士指出，陷入困境的中国地产开发商恒大集团正与智能手机制造商小米及多家深圳国有背景投资公司洽商，将出售其持有的电动车事业65%股权的一部份。

小米稍后回应称，截至目前小米集团的确接触了来自各方面造车团队进行交流洽谈，但并未作出任何合作意向的决议。

据悉，小米二季度总收入和经调整净利润均创单季度历史新高。小米集团总裁王翔以及首席财务官林世伟在随后的业绩会中表示，近期监管方面的新制度会为小米带来一些压力，但公司仍对广告业务的未来发展具有信心。

另外，小米港股周三午盘上涨逾1%，今年迄今股价跌约24%。