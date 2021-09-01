曾救援拜登的阿富汗翻译向拜登求救

2021 年 8 月 31 日，阿富汗喀布尔，美军撤离后，塔利班在喀布尔国际机场外站岗。在最后一架美国飞机离开喀布尔机场后，塔利班于周二完全控制了喀布尔机场。

最后一批美军紧急撤离阿富汗后，一名困在喀布尔的美军前翻译呼吁拜登总统伸出援手，根据『华尔街日报』9月1日公布的信息，这位阿富汗人曾于2008年在大雪中协助访问阿富汗的拜登脱险。

广告 继续浏览后续

这位名叫穆罕默德的美军翻译在信中写道：“总统先生，请求您救救我和我的家庭，不要忘记我还在这里”，穆罕默德没有公开自己的姓，自从塔利班八月卷土重来，他为自己和全家的性命担心。

塔利班占领喀布尔后，穆罕默德和家人以及四个孩子昼夜潜藏：“我不能出门，我非常害怕”。据报道，穆罕默德曾在美军军事基地BAGRAM担任翻译，2008年，包括拜登在内的三位美国参议员访问阿富汗时突遭暴风雪袭击，穆罕默德所在的小分队最终援助拜登等三位议员安全脱险。

一位美国前军人对华尔街日报描述了那次抢救经过：三位议员乘坐的直升飞机突遭暴风雪袭击，被迫在距离军事基地三十公里左右处紧急降落。穆罕默德所在的小分队帮助拜登等人脱险后，他本人一直守在直升机旁三十多个小时，一直等到气候稳定直升飞机能够重新起飞。

华尔街日报称，拜登2008年作为奥巴马副手竞选时，曾提及那次阿富汗遇险，借以显示自己丰富的外交阅历。

穆罕默德曾申请像所有与美军一道工作过的阿富汗人可以申请的特别移民签证，但一名参与救助的美国军人表示，雇佣穆罕默德的公司丢失了他的个人资料。塔利班占领喀布尔后，穆罕默德曾进入美军守卫的机场碰运气，但美国士兵拒绝他和家人进入机场。

华尔街日报就此询问白宫，白宫发言人普萨基表示，美国将继续努力帮助美国的阿富汗盟友撤出，他表示：“我要告诉穆罕默德，谢谢您20年来与美军一起战斗，我们会设法帮助您离开。”

未能离开阿富汗的岂止穆罕默德一家，据法新社援引一位美国高官的说法，大多数曾帮助过美国、希望逃往美国的阿富汗人都没有来得及撤离，这位不愿披露姓名的美国高官表示，这件事一直在一些美国外交官的心头缠绕不去。

据报道，在塔利班进入喀布尔之前，直至八月14日，美军共撤离了12万3千人。但美国国务院尚无法说清楚其中有多少是获得特别移民签证、担任美军翻译以及美军助手的阿富汗人。

这批人的总数是多少，至今仍然相当模糊。8月初，白宫曾提起大约为美国工作过的八万阿富汗人申请移民美国，加上他们的家属，这个数字应为10万人，但目前又有新的评估，人数远远不止这些。