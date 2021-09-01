欧洲议会外委会压倒性通过 建议驻台机构正名台湾

欧洲议会外交委员会周三压倒性通过"欧盟–台湾政治关系与合作"报告，除深切担忧中国军事威胁外，报告建议欧盟展开双边投资协定影响评估、并将欧洲经贸办事处正名为欧盟驻台湾办事处。

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中央社消息，欧洲议会首份"欧盟–台湾政治关系与合作"报告草案及修正案周三在外交委员会进行表决，在投票的70位议员中，最终获得60票赞成 、4票反对及6票弃权，以压倒性通过。

报告强调，欧盟和台湾是理念相近的伙伴，拥有共同的自由、民主、人权和法治价值观；但中国对台湾现状以及印太地区的和平与稳定构成严重威胁，报告"建议"欧盟执委会采取行动。

报告并鼓励欧盟与台湾强化官方交流，包括最高层级的交流、呼吁欧盟执委会在今年底之前与台湾就双边投资协定进行影响评估，以准备与台湾展开双边投资协定（BIA）谈判。

此外，欧洲议会外委会周三也通过报告修正案，为充分展现欧盟与台湾充满活力、多方面和密切合作，建议欧盟驻台的欧洲经济贸易办事处（European Economic and Trade Office）名称更名为欧盟驻台湾办事处（European Union Office in Taiwan），以反映双方广泛合作的关系。

负责协调这项报告的瑞典籍的欧洲议员魏莫斯（Charlie Weimers）表示，这份欧洲议会史上首份的欧台关系报告发出一个强烈讯息，即欧盟必须加强与台湾的关系，并寻求与台湾全面加强伙伴关系。

欧洲议会友台小组主席盖勒（Michael Gahler）周三表示，台湾是一个强大民主国家和先进的经济体，也是印度太平洋地区的重要伙伴和盟友，欧盟应加强与台湾的关系，他呼吁欧盟执委会尽快与台湾开启"双边投资协定"（BIA）谈判，他并强调中国须停止对台湾的军事威胁。

另根据欧洲议会表决后发布的新闻稿，投票结果显示外委会敦促欧盟加强与台湾的关系，同时深切担忧中国对台湾的军事威胁。

新闻稿指出，欧洲议员呼吁欧盟采取更多措施来解决台海紧张局势，以保护台湾的民主及是欧盟重要合作伙伴的地位，且两岸关系任何改变不能违背台湾人民的意愿。欧洲议员并提醒欧洲繁荣与亚洲安全之间的直接联系，及如果发生冲突将对欧洲产生的冲击。

这项报告经外委会通过后，接下来将交付欧洲议会全体会议表决。