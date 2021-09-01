民主派歌手何韵诗个唱场地突遭取消 面对「红线」网上续唱

中国异见人士重获自由后仍不时受到当局打压，香港近日亦有类似情况出现。支持民主运动的著名歌手何韵诗，在个人演唱会开始前一星期，突然接获艺术中心通知，引用危害公众秩序及安全的条款拒绝租场反对有关决定和理由，但面对「无法解释的突变和红线」，个唱会改在原来「尾场」的12日于网上进行，强调「有天有地，就有舞台」。

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何韵诗的《你尚未成为的》个人演唱会原定下周一(6日)起一连七日租用艺术中心的寿臣剧院举行，但昨(8月31日)接获艺术中心通知，以中心的第22(C) 条取消租场协议，并退回场租。根据该条款，中心可以「表演途中」出现违反条款和危害公众秩序及安全的情况下，毋须理由，立即停止租场。但该条款是否适用于事前取消租场协议，有待商榷。

何韵诗今日在社交平台上载声明，指已仔细检视过是次演出的内容以及已公布的宣传数据，当中绝无危害公众秩序及安全，以及触犯法例的可能性，不认同和反对艺术中心的决定和所引用的条款。她又不满艺术中心在没有提供任何证据及解释，说明其表演在哪方面触犯此规例的情况下取消租场，质疑作为一个支持当代艺术的独立机构，「在毫无实质理据的情况下任意剎停已批准的租用资格，在往后的日子要如何走下去及面对公众？」

她声称保留追究权利，并于日内公布实体票退票详情。 支持雨伞运动和反对修订逃犯条例的何韵诗，年前曾到联合国和美国国会作证，讲述香港人权受压情况，但代价是歌唱事业受阻，其歌曲在中国被下架，香港则有场地租赁困难，她则抱怨，过去两年，入纸申请租用香港红磡体育馆，「入纸N次，弹足N次」，全都失败，其后才决定改租寿臣剧院。