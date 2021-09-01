法国展开80岁以上老人及高风险人群第三剂疫苗接种

法国今天开始为80岁以上老人及高风险人群接种第三剂新冠疫苗。德国世卫合作，设立大流行病和流行病情报中心。

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法新社消息，法国今天开始针对80岁以上高龄人群，以及免疫系统极其脆弱的高风险人群接种第三剂疫苗，加强防护。法国卫生部长韦朗周三在视察柏林一个疫苗接种中心时，对疫苗准备接种第三剂疫苗的老年人表示，接种了第三剂疫苗，您将在未来数月受到保护。

韦朗并在记者会上表示，已有20万人预约了第三剂疫苗。韦朗并说，第三剂疫苗必须在第二剂疫苗接种后6个月接种。

另据报道，德国总理默克尔与世卫总干事谭德塞周三在柏林为世卫组织大流行病和流行病情报中心揭幕，致力为全球提供更好数据、分析和决策，以应对突发卫生事件。

世卫周三宣布，与德国合作在柏林设立新的世卫大流行病和流行病情报中心落成，包括默克尔、世卫总干事谭德塞等人出席揭幕典礼。

自新冠病毒爆发全球大流行后，国际呼吁建立机制即时监测重大传染疾病，在德国出资支持下，与世卫合作设立情报中心，推动各国合作并致力提供数据以及更好的分析和决策，以应对突发卫生事件。

谭德塞表示，世界需要有能力发现可能演变成大流行的潜在疫情，并即时监测应对、建立有效的风险管理，而情报中心将发挥关键作用，利用科学展开工作，并在全球范围内共享数据。

世卫公共卫生紧急计划执行主任莱恩则强调，新冠疫情显示当前针对威胁全球疫情的预测、识别和应对能力不足，情报中心任务是获取数据，开发分析工具和促进会员国合作和共享，以减少重大公卫危机的影响。

根据世卫表示，德国出资1亿美元资金协助设立情报中心。