港府大幅放宽海外医生来港执业 中国专科医生受惠 业界忧医疗水平受影响

为解决「医生荒」，港府大幅放宽来港执业医生的资格，包括让非香港永久居民的海外专科医生通过特别注册在港执业，而不是原来只容许海外培训的港人回流执业，有关改动将令中国内地专科医生亦可通过新制度来港执业。食物及卫生局局长陈肇始强调，放宽门坎不是中门大开，亦不等于降低质素。建制派议员欢迎新制度，但医学界忧虑医疗质素会否受影响，业界议员陈沛然促请港府搁置新方案，并批评港府放宽至「非港人」的最新建议，与当初原意相违。

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根据经立法会相关法案委员会三次会议讨论而大幅修改的《2021年医生注册（修订）条例草案》，新建议还包括让未在香港实习的海外医科毕业生直接参与香港执业资格试，以及让有限度注册医生在公营机构工作五年、并取得专科资历后，透过特别注册制度执业。 港府5月时提出的原建议，是设立特别注册委员会制定认可的非本地医学院名单，认可该等院校毕业的香港永久居民医生申请来港，在公营机构工作五年并获雇主满意后，透过「特别注册」的新设途径执业。当时医学界有忧虑，并指新制度最终会进一步放宽至让非港人来港执业，而最能吸引的，是中国内地医生；港府官员则否认修例是为中国医生来港执业打开缺口。其间，有关注病人权益的组织指，建议恐难吸引海外港人医生回流。及至昨(8月31日)天公布的新修订，便直接改为容许包括中国内地的境外专科医生来港执业，而且毋须在政府医院工作五年，而且没有按香港医学专科学院建议，设立独立的第三方专业机构，对「特别注册」医生作来港前和注册前的考核。

陈肇始昨公布放宽循「特别注册」这个新途径来港执业的资格时指出，曾有声音要求完全废除「香港永久居民」这要求，但香港公立医院最缺的是专科医生，所以修订只限专科医生豁免「香港永久居民」这要求，期望吸引更多有质素的专科医生来港工作，绝非「中门大开」，亦不等于医生质素降低。

有关草案的法案委员会主席葛佩帆对港府最新建议表示欢迎，认为政府响应了大部分委员拆墙松绑的要求，期望草案可以在10月中旬通过。关注病人权益的小区组织协会，其干事彭鸿昌亦表示，新修订放宽了特别注册申请者的居留身分要求，让公营机构聘用医生时更有弹性和有更多医生选择，有助纾缓医生短缺。

不过，立法会医学界议员陈沛然指新方案更不可取，认为港府应改善公营医疗系统的待遇和工作环境，以挽留人才，促请当局三思及搁置最新修订。他又说，港府提出原修订时曾利诱地说，建议是为吸引港人子女回流，现在却推翻原意，让非港人来港执业，质疑涉及「诚信问题」。

公共医疗医生协会会长凌霄志对新修订表示失望和十分忧虑，特别是放宽部分医科毕业生可回港考试后实习，因为实习医生大部分时间需自行工作，若有院校课程提供的临床经验少，可能影响临床医疗能力，若此，市民将直接受影响。